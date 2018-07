Dragon Ball Figthterz contará con batallas 1vs1 y 2 vs 2 en la versión Switch

Cuando Dragon Ball Fighterz llegue al Nintendo Switch el 28 de septiembre, contará con tres nuevos modos para el multijugador local, los cuales no están aún no estarán disponibles en las demás plataformas.

ANNOUNCEMENT: The #NintendoSwitch Open Beta test for #DragonBallFighterZ is scheduled to start in August. The game will be released on September 28th with new local multiplayer features:



• 2v2 and 1v1 Match.

• Offline 6-player Party Match mode. pic.twitter.com/J2dMRagFXO