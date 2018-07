Portada de Mirror: "Fortnite me convirtió en drogadicto suicida"

El amanecer del 31 de julio de 2018 en Gran Bretaña ha sido totalmente distinto a los otros. Y es que la portada del diario Daily Mirror ha causado un gran impacto que - al parecer - tendrá semanas de debates. El medio europeo ha vuelto a tocar una de las capas sensibles que todavía continúan generando controversia: la relación videojuego - drogas.

La noticia cuenta la historia de un padre que salvó a su hijo de nombre Carl Thompson de la adicción a Fornite, uno de los videojuegos de mayor tendencia en la actualidad.

Según el informe, Carl se sumergió en una espiral de deudas y drogas luego de pasar jornadas de más de doce horas jugando al Battle Royale de Epic Games.

Cuando se dio cuenta que la situación era insostenible, el joven de 17 de años decidió que el suicidio era la única solución de ponerle fin al engorroso camino que había decidido recorrer. Se pudo conocer que finalmente Carl Thompson habría desistido en su intento. Sin embargo, ese hecho no sería el mayor de la nota sino la veracidad de la misma.

Chris Bratt, el presentador del programa People Make Games, investigó acerca del hecho y pudo identificar que el autor de la noticia es Matthew Barbour. Barbour fue cuestionado en el 2016 por haber querido - presuntamente - sacar provecho del videojuego de ese entonces, Pokémon Go, a través de otra historia muy similar a la de Thompson.

"Estoy trabajando en una historia acerca de Pokémon Go y necesito urgentemente hablar con alguien que lo juegue y pueda describir cualquier efecto negativo potencial - quizá está afectando a su sueño, su relación, su trabajo, etc. El pago por esta colaboración era de 100 libras, y no requería pruebas", es el escrito que envió Barbour a The Sun en aquella ocasión.

Enterado del suceso, el escritor independiente de videojuegos de Daily Mirror, Ryan Brown, condenó - a través de su cuenta oficial de Twitter - la posible influencia de Fortnite sobre el deseo de suicidio o el intento de querer ingresar al mundo de la drogadicción.

"Como alguien que escribe sobre videojuegos en The Mirror puedo decir con todo mi corazón que esta portada está llena de m#%$& sensacionalista. Disculpen".

As someone who writes about video games for The Mirror, I can wholeheartedly say this front page is a load of sensationalised shite.



