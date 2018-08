El actor de doblaje de Goku desmiente que aparezca en Super Smash Bros. Ultimate [VIDEO]

Desde el evento que celebró Nintendo para contar todas las novedades del nuevo videojuego que lanzará en breve: Super Smash Bros. Ultimate; se han suscitado una serie de especulaciones de toda índole. Una de ellas era la inclusión de un modo misterioso - del cual no hicieron mención en el vídeo - y la posible incursión de Goku.

Justamente el actor de doblaje de Goku, Sean Schemmel, se mostró sorprendido y, por ello, descartó dichas aseveraciones alegando que la desarrolladora japonesa no se ha contactado con él.

"No he grabado nada ni Nintendo se ha puesto en contacto conmigo para grabar nada del juego. Estoy igualmente perplejo", señaló Schemmel a través de su cuenta oficial de Twitter.

I have not recorded nor have I been approached by anyone from Nintendo or otherwise to record for this game. I am equally perplexed.