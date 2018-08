Fortnite llegó a Android: La lista de móviles compatibles con la beta [VIDEO]

Fortnite se ha hecho esperar, sin embargo, la duración de la misma tiene su recompensa: la beta ya puede ser descargada de la plataforma oficial de Epic Games y así pueda ser instalado directamente a sus móviles.

Pese a que los rumores señalaban que el programa estaba dirigido escuetamente hacia Note 9, al final no fue el caso. No obstante, si se llegó a confirmar los motivos del porqué la compañía estadounidense decidió no registrar su creación en el Play Store.

El beneficio del 30% que exige la transnacional Google fue la clave para que se ausenten de la misma. Es por ello que pedirá a sus jugadores habilitar los permisos extras en sus teléfonos para que el videojuego no tenga ningún problema.

Fortnite is rolling out on Android starting today! Samsung Galaxy devices are the first to be invited. Visit the Android Beta blog for more info: https://t.co/8tHugR4icI #FortniteAndroid pic.twitter.com/bAwZ0LZZMh