El Profesor: "He estudiado durante muchos años para no volver a trabajar en mi vida" [VIDEO]

La exitosa serie española - la cual se estrenó el 2 de mayo de 2017 y acabó el 23 de noviembre del mismo año - rompió con los esquemas establecidos y su tercera entrega, anunciada para el 2019, es la más esperada por los aficionados que se deleitaron con ver su trama e historia a través de Netflix.

El Profesor - mítico personaje del relato - mediante un video publicado a través de sus redes sociales y visualizado por antena3 argumentó del porqué decidió realizar el mayor golpe de la historia al secuestrar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España.

"Solucionar tu vida para siempre, vale, no es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. Eso sí, hace falta de un poco de inteligencia, algo de inversión y estudio. Bueno, para casi toda la vida ¿no? Y si piensas como el 'Chapo' Guzmán escapó dos veces de un penal de máxima seguridad, es fácil de deducir (que fue) con algo de inteligencia, algo de inversión y estudio se puede conseguir prácticamente todo".

"El hombre ha llegado a trasplantar un corazón, ha creado un acelerador de partículas. En un futuro no muy lejano llegará a Marte, dar un golpe es un muchísimo más sencillo que cualquiera de los grandes logros de la humanidad y si ellos lo han hecho estudiando, cualquiera puede hacerlo".

Estas revelaciones de cómo inició el periplo de él y de 8 integrantes que conformaron el equipo para llegar a la institución monetaria de España, se acompaña con las declaraciones de Denver, quién ha dado una pizca de cómo será la tercera temporada de 'La Casa de Papel'.

"Para mí (la nueva temporada) es mucho mejor que las anteriores. Por guión. Va a ser muy, muy bestia [...] Yo esta pregunta también me la hice porque dije: 'bueno, ahora estamos forrados'. ¿Será otro atraco? ¿No lo será?", remarcó.

EL DATO

La 'Casa de Papel' recibió el 18 de abril de 2018 la renovación para que pueda filmarse una tercera temporada, la cual se espera que sea lanzada en el año 2019.