Sorpresa: Stone Cold dejó la cerveza

Stone Cold Steven Austin es, posiblemente, el luchador más importante en la historia de la WWE, empresa en el que logró seis títulos mundiales y en el que popularizó aquel festejo bebiendo cerveza en lata tras sus triunfos en las peleas.

Ahora bien, Stone Cold, de 53 años, ya no pelea en la WWE, sin embargo, todavía mantiene contrato con la empresa como leyenda. Y aquello implicaba su presencia en algunos eventos y así la posibilidad de ver su icónico festejo con cervezas en mano de vez en cuando.

No obstante, para la sorpresa de sus fans, esta celebración quedará en el paso debido a que el propio Steve Austin confesó, a través de su podcast, que está sometiéndose en un nuevo régimen alimenticio.

via GIPHY

"Mi programa de comida está yendo fantástico. Me estoy pegando a mi horario exacto. No he tomado ninguna clase de alcohol en los últimos 14 días. Las libras están yéndose. Mi fuerza está aumentando. Jesucristo, me estoy volviendo tan fuerte como un maldito caballo por acá".

En esa misma línea, Stone Cold reveló que viene realizando el DDP Yoga, un sistema de fitness creado por Dallas Page, exluchador de la WWE.

"Estoy sin alcohol. Y cuando vas a las pesas de forma consistente y comes lo que se supone que debes comer, es increíble la diferencia que puedes hacer. Estoy haciendo mi DDP Yoga. Demonios, voy a salir y hacer movimientos de cheerleader en un minuto. ¡Estoy tan flexible como un hijo de perra! El programa de Dallas funciona del carajo. Lo estoy apreciando".

EL DATO:

Stone Cold Steve Austin es el luchador que más veces ha ganado el Royal Rumble en tres ocasiones (1997, 1998 y 2001).