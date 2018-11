Universitario de Deportes: estos son los jugadores que renovarán para la temporada 2019

Universitario de Deportes busca como sea meterse en zona de Copa Sudamericana. Mientras Nicolás Córdova planea como sumar en la altura de Cusco (chocan ante Real Garcilaso), en la dirigencia "crema" ya tienen en agenda las renovaciones de los jugadores que permanecerán en el club y los que desecharán. ¡Atención!

El primero es Patrick Zubczuk. El "rusito" se ganó el rótulo de redentor en la “U” gracias a sus descollantes actuaciones, a tal punto que la directiva mueve sus hilos a fin de persuadir con el propósito de renovarle su contrato -el actual finiquita en junio del 2019- por las próximas dos temporadas.

La renovación de Zubczuk, forzaría la partida de Raúl Fernández, incómodo porque “huele” que el “Rusito” se posicionará en el puesto. La MLS o alguna posibilidad del torneo local sería su destino.

Jersson Vásquez es otro jugador que buscan ampliarle su contrato. A fin de año termina pero la idea es que se queda una temporada más. Su entrega en cada partido, hizo que la dirigencia apruebe su permanencia.

Con Aldo Corzo pasa la mismo. La directiva ya le hizo la oferta para su renovación por dos temporadas. Ha quedado en que dará su respuesta en las próximas semanas. Por ahora se encuentra convocado en la selección peruana.

Asimismo, la directiva de la "U", busca ampliar el préstamo de Alberto Quintero con el Lobos BUAP. Hasta existe la posibilidad de comprar un porcentaje de su pase. Todo depende de la economía del club.

También buscan ampliarle el contrato a Germán Denis, Jesús Barco y Javier Núñez. Todo ellos, culminan su vínculo a fin de año.

Por su parte, Diego Manicero tiene opciones de quedarse siempre y cuando salga su nacionalización. El argentino inició sus trámites por su cuenta.

De otro lado, Arquímides Figuera no continuará en el club. Juan Manuel Vargas también tiene pocas opciones de continuar y más por la permanencia del técnico Nicolás Córdova quien no lo tiene en sus planes y tampoco figura en la directiva. Hoy por hoy no tiene un futuro con la "U".

El resto de jugadores del plantel de Universitario que no son nombrados, no estarán en el club para la temporada 2019.

TIENEN CONTRATO

Daniel Chávez (junio 2019)

Pablo Lavandeira (todo el 2019)

Patrick Zubczuk (junio 2019)

Roberto Suicho (todo el 2019)

Ángel Romero (todo el 2019)