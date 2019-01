Marvel reveló cuál será la película que estrenará en el 2020 [FOTOS]

El spin-off de Spider-Man sobre Morbius estará saliendo del horno para este verano del 2020, según se pudo conocer el calendario anual de Sony comienza a cobrar forma basándonos en sus estrenos más importantes dentro del rango cinematográfico. Morbius será el próximo largometraje de acción y terror estadounidense dirigido por Daniel Espinosa. La película será protagonizada por Jared Leto (recordado por American Psycho; Urban Legend y ser The Joker) como el antihéroe titular, Morbius, también conocido como "The Living Vampire".

La trama de la película estará basada en que hay un doctor conocido como Michael Morbius, quien en su afán científico por curar una enfermedad rara que tiene en la sangre, se convierte de un momento a otro en un vampiro con vida. Quien anda molesto por su propia sed de sangre, ataca a ciertas personas, especialmente criminales que él considera indignos de mantener con vida.

Recordemos que Morbius fue creado por el escritor Roy Thomas, el artista Gil Kane y apareció por primera vez en la serie de Amazing Spider-Man #101 (Marvel Comics). A esto le siguió la actualización de febrero en 1971 con la junta de autocensura de la industria del cómic, la Autoridad del Código de Cómics, quienes levantaron la prohibición de los vampiros y ciertos otros personajes sobrenaturales.

También fue el primer número no escrito por el co-creador de Spider-Man Stan Lee, aquel recordado escritor que dio pie a muchísimos elementos dentro del universo 'Marvel'. Bajo este concepto que se maneja en el Universo Cinematográfico de Marvel, se estará afianzando con puñado de largometrajes de nivel interesante. Además, sin confirmar se supo que para octubre del 2020 está reservada la secuela de 'Venom'.

EL DATO:

El director Daniel Espinosa fue responsable de las películas animadas como "Bob Burger" y "Bob Esponja".

