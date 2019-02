George Forsyth y su emoción tras ser respaldado por Pedro Suárez-Vértiz en redes sociales [FOTO]

George Forsyth se retiró del fútbol y decidió incursionar en la política por lo que actualmente el exarquero de Alianza Lima es el alcalde de La Victoria. Sin embargo, 'Ken' no la pasa nada bien en estos días ya que ha recibido amenazas de muerte contra él y su familia.

El exfutbolista asumió la dirección del mencionado distrito y desde el inicio comenzó a ponerle mano dura a los delincuentes, extorsionadores y corruptos que reinan en La Victoria y debido a estos hechos, su vida corre peligro ya que ahora tiene que movilizarse con hasta más de dos guardaespaldas para garantizar su seguridad.

Ante este panorama, Forsyth recibió muchas muestras de apoyo de diferentes personalidades donde destaca el saludo del cantautor Pedro Suárez-Vértiz, quien a través de las redes sociales respaldó al burgomaestre victoriano con el siguiente mensaje: "George Forsyth, aunque la justicia quizás defienda a los fumones y choros antes que a ti, estamos contigo. Eres harina de otro costal, hermano. Felicitaciones por tu valentía y compromiso con los que sufren ¡Arriba George! ¡Arriba La Victoria!".

El también exguardameta de la Selección Peruana no pudo contener la emoción y rápidamente decidió agradecer el gesto por parte de uno de sus cantantes favoritos tras lo cual usó su cuenta oficial de Instagram para agradecer el gesto.

"¡Hoy es uno de los días más felices de mi vida! Jamás imagine que mi ídolo me podría felicitar por el trabajo que venimos haciendo. Querido Pedro, desde el pequeño espacio que nos toco en este mundo, seguiremos luchando por sacar adelante a nuestro Perú. Solo me queda agradecerte por todas las alegrías que nos has dado y nos sigues dando día a día! Te admiramos", escribió Forsyth.

A pesar de las amenazas, el flamante alcalde de La Victoria sigue encabezando operativos en conjunto con las autoridades pertinentes ya que no dejará de luchar por lograr un distrito victoriano con menos corrupción y mafias instauradas en aquel distrito de Lima.