The Walking Dead perderá a otra actriz protagonista en la temporada 10

The Walking Dead vuelve a sufrir un nuevo revés de cara a su futuro ya que se dio a conocer que la actriz Danai Gurira, quien da vida a Michonne, no continuará en la serie en su décima temporada.

La novena temporada -cuya mitad de temporada se reanuda este domingo 10 de febrero- ha estado marcada por las salidas de Andrew Lincoln (Rick Grames) y Lauren Cohan (Maggie Greene), dos de los actores protagonistas de The Walking Dead.



El liderazgo de la serie recayó en Norman Reedus (Daryl) y Gurira, aunque esta última no seguirá tras la décima temporada, según dio a conocer The Hollywood Reporter.

“Gurira retornará en una capacidad limitada, descrito como solo unos pocos episodios. Eso será entremezclado a lo largo de la temporada 10”, indicaron.

Pese a su salida de la serie, no sería el adiós de Michonne en The Walking Dead, ya que la actriz podría participar en una película que prepara la cadena AMC y en las que también estará Andrew Lincoln.