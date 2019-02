Eminem estalla en Twitter tras la cancelación de The Punisher por parte de Netflix [FOTO]

Los fanáticos de las series de Marvel sufrieron una gran decepción luego conocerse la decisión de la cancelación de ‘The Punisher’ por parte de la plataforma de streaming, Netflix.

Aunque no se precisaron las razones de manera oficial, algunos directivos de Netflix señalaron que se debió a la poca autoría de la plataforma en dichas series: “Netflix no tenía una participación de propiedad en ninguna de sus series de Marvel TV. Cada uno de los seis programas de Marvel eran propiedad de Disney”.

Luego de este anuncio, distintas personalidades se pronunciaron en las redes sociales como es el caso del popular rapero, Eminen. El cantante urbano utilizó su cuenta de Twitter para descargar su furia tras conocer esta noticia.

“Querido Netflix, con respecto a la cancelación de The Punisher, ¡estáis metiendo la pata! Sinceramente, Marshall”, manifestó el popular rapero. Ante este pronunciamiento, el protagonista de esta serie, Jon Bernthal, agradeció al artista por sus palabras.

“Querido Em. Me siento honrado de que vieras la serie. Eres el rey”, afirmó el actor.

