Chris Hemsworth interpretará a Hulk Hogan en la película biográfica del luchador en Netflix

Cambia de rubro. Chris Hemsworth, quien interpreta al dios del trueno, Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, ahora encarnará al famoso luchador Hulk Hogan en la nueva película biográfica de este personaje.

Según ‘The Hollywood Reporter’, Netflix será la plataforma elegida por los productores para llevar esta película. Además, en la silla de director estará Todd Phillips, quien actualmente se encuentra trabajando en la nueva versión de The Joker protagonizado por Joaquin Phoenix.

Aunque el mismo medio señala que la película aún no recibió el ok, estos aseguran que Netflix y los productores de la misma se encuentran cerca de cerrar el acuerdo. Por otro lado, esta nueva producción aún no cuenta con fecha de estreno en Estados Unidos.

Terrence Gene Bollea, como es el verdadero nombre de Hulk Hogan fue un famoso luchador verá en la pantalla grande lo mejor de su carrera durante sus años en la WWF y la WWE. Incluso, el peleador tuvo una breve aparición en la película Rocky III protagonizado por Sylvester Stallone.