Batistuta explicó por qué su hijo trabaja en una fotocopiadora

Gabriel Omar Batistuta fue un goleador implacable. Fue un delantero irrepetible que dejó huella en la Fiorentina, Roma y Boca Juniors. Además, fue el máximo anotador histórico de la Selección Argentina hasta que Lionel Messi sobrepasó su récord de 56 tantos. Hoy, con 50 años y retirado del fútbol, sigue dando el ejemplo en su natal Reconquista.

Gracias al fútbol, Batistuta amasó una fortuna suficiente para asegurar el futuro de sus hijos, sin embargo, Gabriel Omar sabe como pocos que el esfuerzo, trabajo y dedicación es esencial en la vida y aquello lo demuestra con ejemplos a sus hijos.

En una entrevista con la radio 'Reconquista Hoy', Gabriel Omar Batistuta habló sobre su hijo Joaquín, el tercero de sus cuatros hijos, y que con 20 años trabaja en una fotocopiadora además de estudiar. "Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos", explicó el exfutbolista.

"Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les duraría esa felicidad. Porque ellos, cuando se suben al auto, pasan por el centro y las chicas los miran, interiormente saben que el auto no es de ellos. Porque saben que es del viejo. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo, pero dice: 'Me lo gané solo'", abundó Batistuta.

En esa misma línea, 'Bati' anunció la creación del Centro Deportivo de Alta Complejidad que construye en un predio de 36 hectáreas en Reconquista y que servirá para captar talentos de su ciudad natal desde los 13 años.

"Se va a basar en la educación de los talentos que abundan acá en la zona. Me cansé de ver chicos que quedaron en la calle por nada. Ya sea porque el entrenamiento les quedaba lejos y tenían que ir a Rosario o Santa Fe y se alejaban de su familia o porque no entendieron nunca que si se tomaban una cerveza menos la vida le podría haber cambiado", afirmó.

"Como me cansé de ver eso, decidí empezar a moverme y aprovechar las influencias que tengo y hacer algo. Estamos muy avanzados y no es de ahora, de hace dos años que venimos con este proyecto. Estamos muy cerca de que el que viene o a fin de este año podamos empezar a trabajar. Esto me dio vuelta desde que me fui cuando tenía 18 años. Tengo la esperanza de que crezca y más adelante abarque a toda la región", puntualizó Batistuta.

EL DATO:

Gabriel Omar Batistuta, natural de Reconquista, fue captado por Newell's Old Boys de Rosario (a 488 km de distancia de su ciudad natal), debutó en dicho club, la rompió en Boca Juniors y dio el salto al extranjero gracias a Fiorentina. El resto es historia conocida.