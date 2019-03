Christian Ramos reveló los tres clubes que lo quisieron fichar

Cuando su fichaje por Municipal parecía un hecho, apareció Melgar y se acabaron las esperanzas del club edil de tener a Christian Ramos. Así lo reconoció el propio defensa poco después de consumarse su fichaje por el club arequipeño.

En una entrevista con 'ATV', el seleccionado peruano valoró las propuestas que le hicieron llegar otros clubes nacionales, sin embargo, dejó en claro que la Copa Libertadores pesó en su decisión.

"Quiero agradecer a Municipal, Mannucci y a Vallejo que quisieron contar conmigo. Acepté Melgar por la propuesta que me hicieron llegar, por la Copa Libertadores y viene siendo protagonista del torneo peruano", afirmó Ramos.

En esa misma línea, el futbolista de 30 años destacó la competencia que tendrá por el titularato. "He visto que tiene buenos jugadores, buenos centrales, va a haber competencia y eso es bueno para el equipo y para el técnico porque necesita nuevos jugadores para disputar ambos torneos", indicó.

Christian Ramos confirmó que todavía no ha conversado con Ricardo Gareca sobre su pase a Melgar. "Todavía no me comunico con el 'profe' Bonillo ni Gareca, fue solamente cuando vinieron (a Arabia Saudita) y me dijeron que consiga equipo para estar en competencia", puntualizó.

EL DATO:

Christian Ramos jugará a préstamo en Melgar hasta mitad de año, sin embargo, el defensa peruano no descartó una eventual extensión del contrato.