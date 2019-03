Christian Ramos recién debutaría en la Copa Libertadores ante Palmeiras

Deportivo Municipal lo quiso, pero Christian Ramos al final se decidió por la Ciudad Blanca. La razón principal para su llegada al Melgar es mostrarse en la Copa Libertadores 2019 y tentar su regreso al fútbol extranjero. Si es a Europa, mucho mejor para la “Sombra”.

El certamen continental representa una gran vitrina para que el zaguero, a préstamo por el Al-Nassr de Arabia hasta junio, pueda dar el salto nuevamente hacia el extranjero.

El propósito de la “Sombra” es no perder el ritmo y mantener la alta exigencia para no salir del radar de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, pues la Copa América está a la vuelta de la esquina y no quiere quedarse afuera de la convocatoria.

Ramos tendrá los partidos de Copa Libertadores para demostrar que sigue en vigencia. Por ahora su tarea será ganarle el pulso a los zagueros titulares de Melgar, Narváez y Villalba, quienes hasta ahora han cumplido en la defensa.

Ramos debe estar en Arequipa en el transcurso de mañana. Por la cercanía del partido con San Lorenzo, que es el próximo martes, quedaría fuera de la convocatoria, sin embargo espera estar en el siguiente choque ante Palmeiras, el 12 de marzo y los otro cuatro cotejos del “Dominó” por el Grupo F de la Copa Libertadores.