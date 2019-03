Representante de Christian Ramos: “Pudo ir a Municipal, pero la Libertadores con Melgar pesa”

Luego de iniciar el 2019 con incertidumbre, finalmente Christian Ramos volverá a jugar en el fútbol peruano, esta vez defendiendo la camiseta de Melgar. Así lo dio a conocer su propio representante, Cristian Lagrotta, quien además reveló algunos detalles sobre las posibilidades de traspaso desde el Al-Nassr con las que contó el también jugador de la Selección Peruana.

“Es oficialmente que es jugador de Melgar, se terminó esta madrugada toda la documentación y el préstamo es hasta junio”, explicó el representante para ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación. Aunque no era la única opción en el torneo local. “Cuando Melgar llamó teníamos conversaciones avanzadas con Municipal, pero es lógico que la última palabra lo tiene el jugador”, añadió Cristian Lagrotta.

“Hay muchas cosas que el jugador puso en la balanza. Pesa mucho lo que es Copa Libertadores y por eso decidió por Melgar. Tuvimos la suerte de que pongan sus ojos en Christian Ramos”, dio a conocer Lagrotta. De la misma forma reveló que hubo posibilidad de que el defensa vaya a la MLS, pero en dicha liga no suelen realizar contratos cortos, como el que se realizó ahora (3 meses).

Finalmente, la razón de la salida de Christian Ramos del Al-Nassr de Arabia Saudita no tiene que ver con que no lo querían. “Fue un tema estratégico del club árabe, en realidad, por el cupo de extranjeros y nuevo técnico. No es verdad que no lo querían o que lo habían echado, nada que ver”, sentenció Cristian Lagrotta. Ahora la ‘Sombra’ tendrá que enfocarse en recuperar el ritmo.

EL DATO

El representante de Christian Ramos agregó que hay tiempo para el viernes para que inscriban al defensa y pueda jugar con Melgar desde el duelo ante San Lorenzo.