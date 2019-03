Chicharito Hernández y su épica respuesta a un tuitero que despreció sus goles en la Selección Mexicana

El fútbol no escapa de los gustos y los colores. Y en redes sociales la situación se degrada con la opinión y estadísticas para menospreciar a los jugadores. Es una situación a la que no es ajena Chicharito Hernández, delantero mexicano con amplio recorrido en Europa, aunque no por ello resistido en su país.

En el amistoso ante Paraguay, Chicharito Hernández estiró su récord como máximo goleador de México con 51 tantos y más allá de algunos elogios, se viralizó un tuit de un aficionado que quiso menospreciar más de la mitad de sus goles con el 'Tri'.

Y es que los 51 goles que acumula el delantero del West Ham en la Selección Mexicana, 26 de ellos fueron en amistosos y el tuitero quiso enfatizar ese detalle con una conclusión: "Datos, no opiniones".

Javier Hernández no fue ajeno al mensaje del aficionado y presumió de ser el máximo goleador de la Selección Mexicana en los Mundiales con 4 anotaciones, un récord compartido con Luis Hernández.

Aunque futbolista histórico de la Selección Mexicana, Chicharito Hernández no tiene asegurada su titularidad con Gerardo Martino. En el debut del 'Tata' ante Chile, Raúl Jiménez fue el titular mientras ante Paraguay sí arrancó.

EL DATO:

Javier Hernández lleva 8 goles en 25 partidos con el West Ham en la presente temporada. Raúl Jiménez, por su parte, lleva 15 con el Wolverhampton.