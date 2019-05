Talía Azcárate: "Hacer un gran trabajo en la Copa América puede abrir muchas puertas para todas las periodistas"

Talía Azcárate no solo es integrante de la Selección Nacional Femenina de fútbol, sino también es la periodista peruana que ha sentado un precedente al convertirse en la primera mujer en comentar un partido de la Copa Sudamericana durante el duelo entre Sporting Cristal y Unión Española.

A continuación, conoceremos un poco más de la talentosa mujer, quien ha logrado lidiar con los diferentes prejuicios para poder sobresalir en una carrera en la que, en su mayoría, predominan los hombres. Además, habla sobre las expectativas que tiene para la Copa América Brasil 2019.

“Ha sido un honor y un orgullo. Estoy súper agradecida con Directv, que me dio la oportunidad de poder hacerlo. La idea es dejar un precedente para que no sea la única, sino que sea un punto de inflexión para que poco a poco haya más mujeres. Creo que no es una cuestión de genero sino de preparación, somos muchas chicas que nos gusta el fútbol y mucha gente no sabe”, dijo al inicio en diálogo con Líbero.

¿Consideras que este es el hecho más importante de tu carrera hasta el momento?

Sí, yo creo que definitivamente es el hecho más importante en mi carrera. Hace unas semanas me confirmaron que iré a la Copa América, que va ser una oportunidad increíble, pero hasta el momento lo de la Copa Sudamericana es el hecho más trascendental en mi carrera.

¿Crees que este primer paso abrirá muchas puertas para las periodistas deportivas en el país?

Esa es la idea, nada me haría más feliz que este sea el punto de partida para que haya muchas más opciones para chicas que vienen trabajando muy bien y dando lo mejor. La idea es que el medio en donde trabajan puedan darle ese respaldo para que tengan la chance y de ahí en más trabajar unísono para estar a la altura y poder darle una trasmisión de primera.

¿Cuándo te comunicaron que serías parte del panel de comentaristas del partido entre Cristal y Unión Española eras consciente que serías la primera mujer periodista en comentar un partido de la Copa Sudamericana?

Cuando recién me lo dijeron no sabía que iba ser la primera mujer periodista en comentar, me agarró en frío, de un momento a otro. De ahí me dijeron que iba a ser la primera mujer en comentar en la Sudamericana y yo decía que es una cuestión bastante trascendental en mi carrera. Mientras disfrute lo que hago, los espectadores, van a poder sentir en mis comentarios la pasión y cómo yo entiendo el fútbol, por eso yo trato de expresarme de la manera más simple para llegar a todos.

¿Te has encontrado con prejuicios de ser mujer en un rubro dominado por hombres?

Sí, de hecho, el fútbol es el deporte donde predomina absolutamente el género masculino. Si he tenido algunas personas, pero pocas en realidad que han tenido comentarios cegados y desatinados que ni siquiera conocen tu trabajo. Dicen “es mujer, es imposible que pueda saber de fútbol” y la verdad me da pena ese pensamiento en pleno siglo XXI que juzguen sin saber. tampoco soy una persona que sea feminista y diga “’tiene que haber una mujer”. Si la chica está preparada para hacerlo, a buena hora. Si un hombre está preparado para hacerlo, a buena hora también.

¿Cuál es el objetivo más importante que tiene Talía como periodista deportiva?

Hacer un gran trabajo en la Copa América, creo que eso puedo abrir muchas puertas mas no solo para mí, sino para todas las mujeres que hacen un trabajo impecable. He recibido mensajes que me han sorprendido y me han conmovido a la vez; muchas chicas que me agradecen porque se marcará un precedente y esto seguro hará que se considere más al género femenino. Me he dado el tiempo de tratar de responder a todas, agradeciéndolas ellas por darse el tiempo de escribirme y que me encantaría que este sea el punto de partida. Muchas chicas del medio me escribieron. Romina Antoniazzi, que la he visto pocas veces, me escribió felicitándome ayer en Twitter, que esta orgullosísima. Son cosas que sorprenden gratamente.

En redes muchos te confunden como si fueras argentina o uruguaya. ¿Te ha sucedido en las coberturas alguna anécdota similar?

La verdad que cuando uno comenta dejas de hablar un poco con la voz, utilizas el diafragma. De lo contrario, no podría sostener la voz si no fuera así, pero nada. Soy absolutamente peruana, he jugado para la selección de mujeres de fútbol, totalmente peruana.

Por último, ¿un mensaje que quieres dejar a todas las chicas que recién empiezan en esta hermosa carrera?

Primero que nada, que no se dejen llevar por los comentarios negativos que siempre van a existir y, tratar siempre de hacer lo que nos gusta, disfrutarlo y realmente soñar con las cosas que podemos hacer. Me he sorprendido con lo que me viene pasando, hasta han superado mis expectativas. Siempre tratemos de ser la mejor versión de uno mismo, que no nos comparemos con los demás, háganse su propio camino, la envidia es el peor enemigo de cada uno (...) Yo en mi vida había trabajado en televisión y me dijeron que tenía que salir al aire en 10 minutos más en Latina cuando hicimos el mundial de mujeres. Si yo hubiera dicho que no, hoy estuviera trabajando en una oficina sin duda. Normalmente, las oportunidades se presentan una sola vez y hay que cogerlas.