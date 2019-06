Yahaira Plasencia niega que Jefferson Farfán le haya comprado un departamento

La noticia sobre un supuesto regreso de Yahaira Plasencia con Jefferson Farfán está a la orden el día. ‘Magaly Tv: La firme’ dio a conocer que Farfán le había alquilado o comprado un lujoso departamento en un zona exclusiva de La Molina. Sin embargo, todo era en base a rumores, ya que no había ninguna información oficial.

A partir de ahí, el conocido estilista y conductor Carlos Carlos consiguió comunicarse con la cantante quien habló fuerte y claro desde Miami, Estados Unidos.

"Me comuniqué con Yahaira para saber si nos quería dar su opinión, sobre el departamento, los muebles, el chismorreo que se dice. Y, Yahaira me contestó así, voy a leerlos no voy a mostrar los whatsapp porque me parece una falta de respeto, si ella tiene la confianza de 'wasapearse' conmigo, no voy a romper esa confianza, me parece poco elegante. Sin embargo, voy a leer lo que me dijo porque no hay nada de malo", reveló ‘Cacho’.

La respuesta de Yahaira Plasencia fue sorpresiva, ya que expresó que nada de lo que dicen los medios de comunicación eran verdad. Enfatizó que ella se encuentra enfocada en sus proyectos musicales y destacar en el ámbito nacional e internacional con su trabajo.

"Hermoso, ¿cómo estás? No hablaré nada, pero por todo es mentira, estoy proyectada únicamente en mis cosas, nada más. Ahorita estoy en Miami haciendo música con Sergio y créeme que es lo único que me importa. JAJAJA, lo demás me resbala, que sigan hablando (de la compra de muebles y el depa)", indicó la salsera en el programa 'Yo Carlos'.

Programa completo 'Yo Carlos'