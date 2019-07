Tilsa Lozano se refirió a la supuesta deuda millonaria de Juan Manuel Vargas

La noticia del fin de semana es sin duda Juan Manuel Vargas. Ojo, no es nada futbolistico, es sobre una supuesta deuda bancaría. Ante ello, Tilsa Lozano, su expareja, tuvo algunas palabras respecto al problema del exjugador de Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre la deuda de Juan Manuel Vargas?

Tilsa Lozano primero evadió la pregunta que se le formuló en América Espectáculos, sin embargo, luego, no le quedó de otra que hablar. "no es su roche", primero dijo la modelo.

Luego reconoció que si llegaron a sus oídos aquella noticia del 'Loco' Vargas. “Yo que puedo opinar sobre eso. Bueno sí [me enteré de la situación], como hasta hace poco he conducido un programa de farándula si me había llegado la noticia, pero no es mi roche”, indicó.

Posteriormente, Tilsa Lozano dijo que "no tiene opinar. No hablo del tema", cerró la bella conductora de espectáculo que ahora se encuentra como jurado en un concurso de baile.

Juan Manuel Vargas con una deuda de más de 2 millones de soles

Como se recuerda, Juan Manuel Vargas tendría una deuda que asciende a los 2 millone 634 mil 590 soles a un banco. Ante ello, el exjugador salió a declarar. "Sigan especulando. Voy a demandar a todos los medios que saquen esta información. Espero que paren”, declaró el ex Fiorentina según informa ATV.

Juan Vargas con cargos penales

El abogado, Yorry Warthon, declaró a Correo que Juan Vargas puede tener problemas penales por la deuda que mantiene con la entidad bancaria. "Juan Manuel Vargas podría enfrentar cargos penales por obtención fraudulenta de créditos; ello, debido a que habría gestionado diversos créditos con información y documentación que no guardaría correspondencia con su real situación financiera”.

Luego agregó. “Esta situación la que podría ser sancionado con pena de privativa de la libertad de entre 1 a 4 años”, agregó para la fuente mencionada.

Juan Vargas tuvo como último equipo el club Universitario de Deportes. Estuvo las temporadas 2017 y 2018 tras llegar del Real Betis de España. Fue anunciado como el gran refuerzo de los cremas, pero nunca dio la talla. Su sobrepeso siempre impidió mostrar lo mejor él.