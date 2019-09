Director del 'Joker' asegura que 'John Wick 3' es mucho más violenta que su película

Ante las críticas que ha recibido la película 'Joker' por ser considerada "muy violenta", el director de dicho filme, Todd Phillips, defendió su trabajo y aseguró que no sería culpa suya los comportamientos de un grupo de personas luego de ir a una sala de cine.

A propósito de la película del Guasón, cuyo estreno en Perú está programado para el 3 de octubre, en Estados Unidos recuerdan el tiroteo masivo de Aurora (Colorado, Estados Unidos), cuando 12 personas murieron y 58 resultaron heridas en plena función de ‘The Dark Knight Rises’

¿Será que la nueva historia del supervillano de DC Comics puede generar una reacción similar? Los familiares de las víctimas de la tragedia enviaron una carta a Warner Bros temiendo que una historia parecida podría suceder.

Primero lo hizo el actor protagonista, Joaquin Phoenix, después Warner Bros y ahora Todd Phillips es quien defiende a ‘Joker’, asegurando que 'John Wick 3', estrenada en mayo del 2019, es aún más violenta.

"Creo que Aurora es obviamente una situación horrible, horrible, pero incluso eso no culpa de la película. Francamente, si haces tu propia investigación sobre Aurora, ese caballero ni siquiera entraría como The Joker. Eso fue mal informado. Su cabello estaba teñido de rojo y estaba teniendo, obviamente, un colapso mental. Esto no es lo que la película está tratando de representar. La película tiene lugar en un mundo ficticio. Puede tener implicaciones del mundo real, pero es un personaje ficticio en un mundo ficticio que ha existido durante 80 años. Quien más me molesta es el tóxico hombre blanco cuando dice: ‘Oh, acabo de ver a John Wick 3’. Es un hombre blanco que mata a 300 personas y todos se ríen y gritan. ¿Por qué esta película tiene estándares diferentes? No tiene sentido para mí", dijo el director.

Asimismo, Joaquin Phoenix ya salió al frente y respondió a aquellos que podrían responsabilizar de un asesinato masivo a la proyección de una película.

"No es responsabilidad de un cineasta enseñar al público… la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Ni el personaje ficticio de Joker, ni la película aprueban violencia real de ningún tipo””, dijo el reconocido actor.

EL DATO

Recordemos que en los últimos días militares de Estados Unidos han advertido que podría haber tiroteos durante la proyección del 'Joker'.