Tongo canta en japonés el opening de Neon Genesis Evangelion [VIDEO]

Tongo, siendo unos de los artistas mas carismáticos de la TV peruana, hizo estallar las redes sociales en tan solo unas horas, sorprendiendo a muchos esta nueva adaptación a unas de las series animadas mas famosas de los últimos tiempos.

Sí, Neon Genesis Evangelion ha sido captado por el artista, al cantar en japonés transformar el opening del ánime. En cuestión de minutos, los cibernautas catalogaron a la canción como el nuevo 'hit' de verano. ¡Madre mía!

Cabe resaltar que temas como: In The End’ (Linkin Park), ‘Chop Suey’ (S.O.A.D.) o ‘Bohemian Rhapsody’ (Queen), han sido también parte de sus adaptaciones que ha deslumbrado al público peruano.

TONGO - EVANGELION

A tan solo un día de ser subido este videoclip a Youtube, ha sido un éxito total para los cibernautas, teniendo comentarios como: "Que buena manera de animar el día antes del examen final", "Y recuerden Si tienen un mal día solo Keep calm and play tongo Este hombre siempre me levanta el ánimo, lo admiro que se quite de las malas críticas y ame esto", entre otras aceptables críticas por sus fans.

En tan pocas horas, han tenido mas de 14.882 reproducciones siendo viral en redes sociales.

Neon Genesis Evangelion

El anime fue creado por Hideaki Anno y se ambienta en un mundo futurista donde la humanidad está a punto de desaparecer. Un acontecimiento nombrado como Segundo Impacto destruyó a gran de parte de la humanidad.

El pequeño grupo de la raza humana que quedó debe hacerles frente a seres de orígenes desconocidos llamados ángeles, quienes su principal meta es eliminar a la organización paramilitar NERV. ¿Por qué? Pues son los únicos que protegen a la civilización.

OPENING EVANGELION - LATINO