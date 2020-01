Misionero confirma su retiro como host tras polémica con Cayu en la God Level 2020 [VIDEO]

Sensible baja. El reconocido host de las principales competencias de freestyle en el mundo, Misionero o sencillamente 'Misio', acaba de anunciar mediante su cuenta oficial en Twitter que el 2020 es el año elegido para dejar de dirigir los torneos de rap en el mundo.

El popular personaje de las Batallas de los Gallos, hizo el anuncio luego de la polémica desatada en la última edición de la God Level 2020, en donde él con el también host Cayu, protagonizaron una candente discusión por diferentes disconformidades.

De esta manera, ambos presentadores se retiraron de la God Level 2020 Chile, y tras ello se hizo el anuncio que tanto Misionero como Cayu serían separados de las demás competencias. Los dos hicieron sus descargos vía redes sociales y tuvieron apoyo por parte de sus seguidores.

Ahora, y tras lo que sucedió en la competencia de freestyle, Misionero utilizó una vez más su cuenta de Twitter para confirmar lo que ya era un secreto a voces: se retira como host de las batallas de los gallos.

"Para todos los que me dicen misio retírate! Ya lo voy hacer, me voy a retirar como Host de batallas de freestyle, pero no de misión HH y vamos a seguir recorriendo buscando nuevos talentos ! 2020 recta final amigos tranquilos.... Ya falta menos para que me vaya tranqui", comentó el popular 'Misio'.

Además agregó: "Pero mi retiro no va a ser alejarme de nada !! Nos vamos a seguir viendo ... pero desde otro lugar...! Y seguir con un propósito lindo de encontrar talentos que necesitan ser visibilizado , como ghetto o Zaina ! Así que paz, encontrar reinventarme es bueno! Pero todavía falta"

¡La polémica del año!



Primer evento internacional y ya ocurrió esto entre MISIONERO 🇦🇷 y CAYU 🇨🇱.



¿Que opinan del discurso del chileno? #GodLevel 🌎



pic.twitter.com/DyjML9FEkX — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) January 12, 2020

Tras desatar la pelea Misio en la God Level, minutos después del altercado, el host 'Cayu', anunció mediante su cuenta oficial de Twitter, que fue inmediatamente desvinculado de la God Level tras el enfrentamiento que tuvo con 'Misionero'. Sin embargo, eliminó las publicaciones que había realizado horas después.