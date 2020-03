Coronavirus: Surfistas no cumplen con aislamiento obligatorio y fueron detenidos por la policía [VIDEO]

El presidente Martín Vizcarra trata de velar por la seguridad y la salud de los ciudadanos peruanos, buscando prevenir el contagio por el coronavirus. Ante la pandemia que golpea al Perú, el mandatario decretó aislamiento obligatorio, pero no todos lo cumplen.

La planificación del gobierno considera que evitar la aglomeración de personas en las calles será el arma principal para contrarrestar al Covid-19, aunque algunos buscan burlar a la autoridad. Según el video que compartió Zoe Massey, algunos surfistas salieron a las calles.

Al mar, para ser exactos, en busca de realizar el conocido deporte de la tabla. Sin embargo, la PNP (Policía Nacional del Perú), en colaboración con el serenazgo de Punta Hermosa, se encargaron de detener a los tablistas, acatando las órdenes directas del gobierno.

En las imágenes se puede observar a los agentes de la ley llevando a estos surfistas al bordo de una van, mientras que las tablas iban a ser trasladadas en otro vehículo. Tal como se puede escuchar, tenían destino de la comisaría más cercana. Rigurosidad ante el contagio de coronavirus.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al tocer o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

¿Cuándo termina el estado de emergencia en Perú por coronavirus?

Martín Vizcarra sostuvo que la medida tendrá una duración de 15 días e implica "el aislamiento social obligatorio" de la población por lo que el gobierno garantiza "el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la cantidad de servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros".

Además se implementó un toque de queda, desde las 8:00 p.m. a 5:00 a.m., en la que no estará permitido ningún transporte que no sea de emergencia, ni el tránsito de personas.