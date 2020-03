Coronavirus en Perú, minuto a minuto: 318 infectados y 5 muertes - sábado 21 de marzo

Coronavirus EN VIVO HOY. El presidente Martín Vizcarra y las autoridades nacionales trabajan sin descanso para encontrar nuevas medidas con el fin de evitar más contagios del COVID-19. De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa), son 318 los casos reportados de coronavirus en territorio peruano. Además, se confirmó cinco decesos hasta este sábado 21 de marzo.

- 5.04 p.m. Peruanos varados en Miami solicitan ayudar al presidente Vizcarra.

#PedidoParaelPresidente



Más de 100 peruanos que se encuentran varados en el aeropuerto de #Miami sin saber cuándo podrán retornar a sus hogares en medio de esta pandemia mundial del #coronavirus. Desesperados piden ayuda al presidente #MartínVizcarra. pic.twitter.com/JeLNIgY801 — Revista Caretas (@Caretas) March 21, 2020

- 4.50 p.m. El Ministerio de Salud hace publico el reporte de los 118 infectados y los 5 fallecidos a causa del coronavirus COVID-19 de este sábado 21 de marzo en el Perú.

Lima: 241

Piura: 18

Loreto: 14

Junín: 10

Lambayeque: 8

Callao: 6

La Libertad: 5

Cusco: 4

Áncash: 4

Arequipa: 4

Huánuco: 2

Ica: 1

Madre de Dios: 1

- 4.07 p.m. El presidente Martín Vizcarra agradeció el esfuerzo que vienen realizando las Fuerzas Armadas en la lucha contra el coronavirus.

En nombre de todos los peruanos, el presidente @MartinVizcarraC ratificó su absoluto respaldo y agradecimiento a nuestras Fuerzas Armadas por garantizar la seguridad y hacer cumplir el Estado de Emergencia, para detener el avance del coronavirus #COVID19. pic.twitter.com/iJXY3iT9So — Presidencia Perú (@presidenciaperu) March 21, 2020

- 3.53 p.m. En la noche de este último viernes 20 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a una banda de criminales en el Callao.

#PerúEstáEnNuestrasManos | Agentes de la @PoliciaPeru capturaron a 4 integrantes de “Los asquerosos del Callao”, quienes asaltaron a la empresa Molinos Sta. Rosa. La #PNP recuperó 30 sacos de granos de trigo y el auto en que se movilizaban los asaltantes. #LaPNPnoSeDetiene pic.twitter.com/aLJ0eJkpjK — Mininter Perú (@MininterPeru) March 21, 2020

- 3.38 p.m. La Libertad: asalto en cuarentena a un minimarket fue registrado por las cámaras de seguridad. La Policía ya inició las investigaciones.

- 3.33 p.m. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, llegó hoy hasta el distrito de San Juan de Lurigancho para llevar agua a los vecinos, en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus (Covid-19), informó la comuna metropolitana. Nueve cisternas fueron destinadas para dieciocho zonas vulnerables.

- 3.30 p.m. Rocío Barrios, ministra de la Producción, en Exitosa: "Estamos haciendo planes para todos los peruanos. Lo que está en juego ante esta pandemia, es la vida de todos".

- 3.24 p.m. Estos son los 4 síntomas del coronavirus COVID-19.

1) Tos

2) Dolor de garganta

3) Dificultad para respirar

4) Congestión nasal

Si has viajado a un país con transmisión comunitaria del COVID-19 o has tenido contacto con un caso confirmado y presentas por lo menos dos de los síntomas mencionados, deberás comunicarte a la línea GRATUITA 113, enviar un mensaje de Whatsapp al 952842623 o escribir al correo infosalud@minsa.gob.pe.

- 3.15 p.m. 40 ciudadanos peruanos retornarán al Perú hoy desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La información fue corrobarada por la Cancillería de dicho país.

"La Cancillería de Bolivia realizó gestiones al más alto nivel con el Gobierno del Perú para obtener los permisos necesarios y correspondientes para la operación de este Vuelo Solidario", señala el boletín del Ministerio de Exteriores boliviano.

- 3.00 p.m. Reporte de infectados en el Perú y el resto de países de Sudamérica.

- Brasil: 1.021 casos de contagios, 15 muertos, 2 recuperados

- Chile: 537 casos de contagios, 0 muertos, 6 recuperados

- Ecuador: 426 casos de contagios, 7 muertos, 0 recuperados

- Perú: 318 casos de contagios, 5 muertos, 2 recuperados

- Colombia: 196 casos de contagios, 0 muertos, 1 recuperado

- Argentina: 158 casos de contagios, 4 muertos, 3 recuperados

- Uruguay: 110 casos de contagios, 0 muertos, 0 recuperados

- Venezuela: 65 casos de contagios, 0 muertos, 0 recuperados

- Bolivia: 19 casos de contagios, 0 muertos, 0 recuperados

- Paraguay: 18 casos de contagios, 1 muerto, 0 recuperados

- 2. 50 p.m. El Minsa te recuerda: Si tienes al cuidado una persona con covid-19, sigue estas recomendaciones.

- 2.18 p.m. ¿Cómo hacer una denuncia virtual durante el Estado de Emergencia.

🚨 En Estado de Emergencia Nacional puedes presentar tu DENUNCIA VIRTUAL. Infórmate y accede aquí 👉 https://t.co/UZoAqIySGe pic.twitter.com/DDtpisr82N — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) March 21, 2020

- 12.54 p.m. Martín Vizcarra: "Estamos en estado de emergencia. Vamos a hacer todo el esfuerzo de cumplir el cierre de fronteras. Solo en casos excepcionales vamos a permitir que extranjeros regresen a sus países y peruanos regresen".

- 12.52 p.m. Martín Vizcarra: "Los hoteles están con un gran nivel de desocupación. Pedimos a la clase empresarial que colabore y ponga hoteles completos para albergar compatriotas, tenerlos en el país pero con la seguridad que no contagien".

- 12:38 p.m. El presidente Martín Vizcarra ha confirmado la cifra de 318 peruanos contagiados de 4985 pruebas con el coronavirus COVID-19 y 5 decesos.

Mensaje del presidente Vizcarra hoy

- 12:30 p.m. Sigue la conferencia en directo.

- 11.38 a.m. Hoy tendremos una nueva conferencia del presidente Martín Vizcarra donde dará detalles sobre el reporte de casos de coronavirus elaborado por el Ministerio de Salud.

- 11:04 a.m. Minsa confirma el quinto peruano fallecido por coronavirus.

- 10: 00 a.m En redes sociales se reporta a decenas de peruanos varados en el aeropuerto de Cancún. Las protestas se hicieron notar inmediatamente.

#AHORA decenas de peruanos varados en aeropuerto de Cancun. Aerolinea #copa se lava las manos con un comunicado avisando que regresan a volar el 21 de abril. Y a los varados les dice que vayan a su consulado. Y este responde que los vuelos dependen de cada aerolínea. @teleSURtv pic.twitter.com/GgWHWtwAkH — Verónica Insausti (@Insausti_tlSUR) March 21, 2020

- 8: 30 a.m. PNP muestra sus condolencias al soldado fallecido el pasado 20 de marzo.

- 8:00 a.m Minsa posterga toda estrategia de vacunación en marco del aislamiento social obligatorio (Comunicado Nº 24).

- Se posterga toda estrategia de vacunación para continuar el aislamiento social.

- Las vacunas que se encuentran en el Esquema Nacional de Vacunación, son eficaces, gratuitas, de calidad y están avaladas por el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

- Se vacunará al personal de salud sano al interior de los establecimientos de salud del primer nivel, hospitales e institutos.

- Terminado el aislamiento obligatorio, se rediseñará la estrategia para la vacunación a las personas susceptibles.

- Finalmente, el Ministerio de Salud resalta que todas las estrategias de vacunación deben garantizar las medidas de aislamiento social.

- 7:45 a.m. Exministro Rafael Rey Rey confirma que contrajo coronavirus el pasado 20 de marzo en horas de la noche.

Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunq desde q se recomendó no he usado las manos pa saludar y estoy cumpliendo la cuarentena desde q fue ordenada, lo hago saber para q aquellos con los haya alternado la semana pasada tomen las medidas indicadas d precaución! — Rafael Rey Rey (@reyreysincorona) March 21, 2020

Sábado 21 de marzo: día 6 de cuarentena nacional Todas las noticias en directo

Número de casos y muertes por coronavirus en otros países

- TOTAL: 297.090 casos de contagios, 12.755 muertos, 91.540 recuperados

- China: 81.304 casos de contagios, 3.259 muertos, 71.857 recuperados

- Italia: 53.578 casos de contagios, 4.825 muertos, 6.072 recuperados

- España: 25.374 casos de contagios, 1.375 muertos, 2.125 recuperados

- EEUU: 22.177 casos de contagios, 278 muertos, 147 recuperados

- Alemania: 21.828 casos de contagios, 75 muertos, 209 recuperados

- Irán: 20.610 casos de contagios, 1.556 muertos, 7.635 recuperados

Número de casos y muertes por coronavirus en Sudamérica

- Brasil: 1.021 casos de contagios, 15 muertos, 2 recuperados

- Chile: 537 casos de contagios, 0 muertos, 6 recuperados

- Ecuador: 426 casos de contagios, 7 muertos, 0 recuperados

- Perú: 318 casos de contagios, 5 muertos, 2 recuperados

- Colombia: 196 casos de contagios, 0 muertos, 1 recuperado

- Argentina: 158 casos de contagios, 4 muertos, 3 recuperados

- Uruguay: 110 casos de contagios, 0 muertos, 0 recuperados

- Venezuela: 65 casos de contagios, 0 muertos, 0 recuperados

- Bolivia: 19 casos de contagios, 0 muertos, 0 recuperados

- Paraguay: 18 casos de contagios, 1 muerto, 0 recuperados

¿Casos confirmados de Coronavirus en el Perú?

En total se registran 318 infectados (5891 pruebas) por coronavirus y 5 muertes en el último reporte del Minsa.

Lima: 241

Piura: 18

Loreto: 14

Junín: 10

Lambayeque: 8

Callao: 6

La Libertad: 5

Cusco: 4

Áncash: 4

Arequipa: 4

Huánuco: 2

Ica: 1

Madre de Dios: 1

Distritos de Lima con casos de coronavirus

Surco: 23

Miraflores: 20

Jesús María: 18

Cercado de Lima: 10

San Isidro: 9

San Miguel: 9

San Martín de Porres: 7

Villa El Salvador: 7

San Juan de Lurigancho: 6

Pueblo Libre: 6

El Agustino: 5

Comas: 5

Carabayllo: 5

San Borja: 4

Surquillo: 4

Independencia: 4

Rimac: 3

Chorrillos: 3

San Juan de Miraflores: 3

Puente Piedra: 3

Villa María del Triunfo: 2

Magdalena del Mar: 2

La Molina: 2

Ate: 2

Lince: 2

Breña: 2

Callao: 2

Los Olivos: 2

Ancón: 1

La Punta: 1

La Victoria: 1

San Luis: 1

Barranco: 1

Cieneguilla: 1

Chaclacayo: 1

Lurín: 1

No precisan: 11

Muertes confirmadas por coronavirus en el Perú

El Ministerio de Salud reporta 6 decesos de peruanos por coronavirus COVID-19: 5 Perú y 1 España.

1. Miércoles 18 de marzo: hombre de 49 años que vivía en Madrid, España.

2. Jueves 19 de marzo: hombre de 78 años (hospital de la Fuerza Aérea del Perú).

3. Jueves 19 de marzo: hombre de 47 años (hospital 2 de Mayo) que vino de España.

4. Jueves 19 de marzo: hombre de 69 años (hospital Edgardo Rebagliati) que vino de España.

5. Viernes 20 de marzo: mujer de 75 años (hospital Edgardo Rebagliati) que llegó a Lima procedente de España.

6. Sábado 21 de marzo: hombre de 83 años (hospital Regional Cayetano Heredia) en Piura

Mapa en tiempo real de casos de Coronavirus en todo el mundo

Noticias de COVID-19 en el Perú

El presidente Martín Vizcarra dio una conferencia de prensa realizada al mediodía del viernes 20 de marzo donde confirmó 263 nuevos casos de pacientes infectados y 4 decesos por coronavirus en territorio nacional, según el último reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa). El mandatario saludó el esfuerzo que vienen otorgando los médicos, la policía y el ejército para mantener a la población a salvo del COVID-19.

En dicho pronunciamiento, Martín Vizcarra anunció el cese de funciones de la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, debido a su inexperiencia en salud pública y se nombró por la tarde a Víctor Zamora, quien tiene 25 años de experiencia (10 en países de América Latina y el Caribe), para ocupar el puesto.

¿Quién es Víctor Zamora?

Estudió Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo un Máster en Administración y Políticas de Salud en el Instituto Nuffíeld de la Universidad de Leeds en Inglaterra y un Máster en Economía de la Salud en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.

Muere soldado del ejército al intervenir a irresponsable en toque de queda

"Hoy, en Ilave, Puno, un irresponsable conductor acabó con la vida de un valeroso miembro de nuestro ejército que vigilaba el cumplimiento del Estado de Emergencia. Expreso mi total repudio e indignación por este cobarde acto y exijo la máxima sanción para el responsable", escribió Martín Vizcarra en Twitter.

¿Cómo saber si tengo coronavirus?

Si tienes los síntomas del COVID-19 recurrir al Ministerior de Salud lo más pronto posible. Luego de realizar los exámenes, también puede ver los resultados en el siguiente enlace: https://www.ins.gob.pe/resultado_coronavirus/

¿Cómo sacar permiso para transitar en cuarentena?

Sigue las siguientes indicaciones.

¿Qué es la fase 3 en Estado de Emergencia?

La fase 3 durante un Estado de Emergencia nos indica que es imposible rastrear el contagio. Si en la fase 2 se tenía claro que el contagio se había producido por un viaje al exterior, o por haber estado en contacto en una persona que venía de fuera, ahora hemos entrado en la fase de contagio comunitario; en palabras simples, se produjo dentro del territorio nacional. En la fase 3, está claro que las medidas de control y aislamiento social se tienen que endurecer, de manera que el contagio, cuyo origen es imposible de rastrear, no se siga expandiendo.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la enfermedad causada por el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de la nariz o la boca. También se puede contraer esta enfermedad al tocar objetos o superficies infectados y luego agarrarse los ojos, nariz y boca.

¿Qué significa Covid 19?

La OMS definió el nombre de covid-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se preocuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

Por otra parte, hay que recordar la medidas impuestas por el presidente Martín Vizcarra. Estar en casa y solamente salir a los establecimientos señalados por los jefes de estados.

Es importante señalar que si usted o algún familiar ha estado en zona de riesgo (países con presencia de casos del coronavirus), en contacto con un paciente infectado y presenta los síntomas del covid-19 debe comunicarse a la línea gratuita 113 desde cualquier teléfono fijo o celular.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

¿Qué canal de Perú transmite noticias sobre el coronavirus?

Canal N, América TV Go, Panamericana TV, TV Perú, ATV Noticias, Latina, RPP, Willax, Radio Capital y Exitosa.

¿Dónde ver Canal N EN VIVO?

Movistar TV (Perú): Canal 108 (Satélite)

Movistar TV (Perú): Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 787 (Satélite)

Star Globalcom (Perú): Canal 8

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al tocer o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara.

¿Cuántos infectados de coronavirus en Perú?

263 pacientes.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Noticias de hoy Perú Lima

Toda la información en Líbero.pe.