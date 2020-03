Phillip Butters opinó sobre el coronavirus días atrás: “No es un problema grave en el Perú y muy probable no lo sea mañana”

El mundo se encuentra paralizado por el coronavirus. La pandemia que ha causado la muerte de miles de personas no cesa su avance y sigue generando el aislamiento social en diversos continentes.

Además, países como España e Italia siguen sumando nuevos casos de contagio con el COVID-19 y también de decesos por lo que las autoridades de aquella naciones han tenido que tomar medidas más drásticas.

Producto de ello, el último domingo el presidente Martín Vizcarra decretó estado de emergencia en el país, cerró las fronteras e hizo un llamado obligatoria a la no movilización en las calles para frenar al coronavirus.

Sin embargo, antes de que ya el Perú tenga cinco fallecidos y se haga oficial más de 300 infectados con el COVID-19, el polémico periodista Phillip Butters habló días atrás sobre este tema en su programa digital.

“El tema del coronavirus. Acá hemos informado, no hemos alarmado, hemos alertado. No es tan grave. Ya sé que vende un montón de periódicos…”comenzó diciendo el hombre de prensa.

Pero la cosa no quedó allí ya que luego agregó lo siguiente: “Tapan bocas por coronavirus, yo sé que eso es espectacular por vender. El coronavirus no es hoy un gran problema en el Perú y muy probable no lo sea mañana”.

El coronavirus ha sembrado el pánico en la población mundial y muchos países han decidido declararse en estado de emergencia o cuarentena para tratar de parar a la pandemia. Incluso, conocidos artistas, actores, deportistas y hasta autoridades han sido contagiados con el COVID-19.

Número de casos y muertes por coronavirus en otros países

- TOTAL: 297.090 casos de contagios, 12.755 muertos, 91.540 recuperados

- China: 81.304 casos de contagios, 3.259 muertos, 71.857 recuperados

- Italia: 53.578 casos de contagios, 4.825 muertos, 6.072 recuperados

- España: 25.374 casos de contagios, 1.375 muertos, 2.125 recuperados

- EEUU: 22.177 casos de contagios, 278 muertos, 147 recuperados

- Alemania: 21.828 casos de contagios, 75 muertos, 209 recuperados

- Irán: 20.610 casos de contagios, 1.556 muertos, 7.635 recuperados

Número de casos y muertes por coronavirus en Sudamérica

- Brasil: 1.021 casos de contagios, 15 muertos, 2 recuperados

- Chile: 537 casos de contagios, 0 muertos, 6 recuperados

- Ecuador: 426 casos de contagios, 7 muertos, 0 recuperados

- Perú: 318 casos de contagios, 5 muertos, 2 recuperados

- Colombia: 196 casos de contagios, 0 muertos, 1 recuperado

- Argentina: 158 casos de contagios, 4 muertos, 3 recuperados

- Uruguay: 110 casos de contagios, 0 muertos, 0 recuperados

- Venezuela: 65 casos de contagios, 0 muertos, 0 recuperados

- Bolivia: 19 casos de contagios, 0 muertos, 0 recuperados

- Paraguay: 18 casos de contagios, 1 muerto, 0 recuperados

¿Casos confirmados de Coronavirus en el Perú?

En total se registran 318 infectados (5891 pruebas) por coronavirus y 5 muertes en el último reporte del Minsa.

Lima: 241

Piura: 18

Loreto: 14

Junín: 10

Lambayeque: 8

Callao: 6

La Libertad: 5

Cusco: 4

Áncash: 4

Arequipa: 4

Huánuco: 2

Ica: 1

Madre de Dios: 1