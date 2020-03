Coronavirus en Perú, minuto a minuto: 363 infectados y 5 fallecidos hoy domingo 22 de marzo

Coronavirus en el Perú EN VIVO. El presidente Martín Vizcarra anunció que se registran, hasta el momento, 363 de infectados de coronavirus COVID-19. Además, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que las cifras de fallecidos se mantienen en 5 hoy domingo 22 de marzo.

Últimas noticias de hoy sobre coronavirus en el Perú

Minuto a minuto.

Domingo 21 de marzo: día 7 de cuarentena nacional

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

- 1.29. p.m. Surfistas fueron detenidos por la PNP en la playa de Punta Hermosa al no cumplir con la cuarentena. #YoMeQuedoEnCasa

- 1.27 p.m. Se amplió la capacidad de atención de la línea 113, que ahora asistirá hasta 40 mil personas. Además, se sancionará a los que hagan un mal uso de este servicio. Pedimos a los ciudadanos actuar con responsabilidad.

- 1.24 p.m. Reporte actualizado: los países con más casos de infectados del Mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. China 81.054 3.261 72.251 2. Italia 59.138 5.476 7.024 3. Estados Unidos 38.164 396 178 4. España 28.603 1.756 2.125 5. Alemania 24.806 93 266 6. Irán 21.638 1.685 7.635 7. Francia 14.459 562 1.587 8. Corea del Sur 8.897 104 2.909 9. Suiza 7.367 98 131 10. Inglaterra 5.683 281 93

- 1.24 p.m. Reporte actualizado: los países de Sudamérica con más casos de infectados.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 1.209 18 2 2. Ecuador 789 14 3 3. Chile 632 1 8 4. Perú 363 5 1 5. Colombia 231 2 3 6. Argentina 225 4 27 7. Uruguay 135 0 0 8. Venezuela 70 0 15 9. Bolivia 24 0 0 10. Paraguay 22 1 0

- 1.05 p.m. ¡URGENTE! Más de 5.400 muertos por coronavirus en Italia.

- 12.54 p.m. Martín Vizcarra: “El regalo más importante que me pueden hacer en este día es quedarse en casa". Con estas palabras culmina la conferencia de prensa del presidente del Perú.

- 12.46 p.m. Martín Vizcarra: "Toda la información de los beneficiados por el bono de 380 soles lo verán a través del portal www.yomequedoencasa.pe".

- 12.35 p.m. Martín Vizcarra: "Hay que proteger a los médicos y enfermeras para que puedan atender pero bien protegidos".

- 12.34 p.m. Martín Vizcarra: "140 números telefonicos han sido suspendidos por llamadas falsas".

- 12.33 p.m. Martín Vizcarra: "No es suficiente la capacidad del ministerio para atender. Hay que convocar a todos. Todos tenemos que contribuir".

- 12.32 p.m. Martín Vizcarra: “Hoy tenemos 363 casos positivos de COVID-19”.

- 12.23 pm. 19 casos confirmados en Piura, confirma el presidente Martín Vizcarra.

Mensaje a la Nación de Martín Vizcarra EN VIVO

- 12.19 p.m. ¡Atención! inicia la conferencia de prensa del presidente Martín Vizcarra.

El club Universitario de Deportes envió un saludo al presidente Martín Vízcarra por el día de su cumpleaños.

- 12.14 p.m. El ministro del Interior, Carlos Morán, comentó en RPP Noticias que el tiempo que dure el estado de emergencia en nuestro país dependerá de los ciudadanos y su voluntar para acatar las normas establecidas por el Gobierno para detener el avance del coronavirus.

"¿El tiempo que dure el estado de emergencia será suficiente? dependerá de nosotros. Si la curva de personas detenidas se incrementa por mayor violación a las normas, quiere decir que la ciudadanía no las está acatando. Quisiéramos que esto se reduzca a cero y que cumplamos con la finalidad de la cuarentena impuesta. Y también si la curva de infectados comienza a descender o se estabiliza, esa es la finalidad el esfuerzo que hacemos", dijo Carlos Morán.

- 12.13 p.m. Personal de la Comisaría Sectorial Sechura, entregó pescados a las familias de los diferentes asentamientos humanos.

Personal de la Comisaría Sectorial Sechura, entregó pescados a las familias de los diferentes asentamientos humanos.

- 12.10 p.m. Se anuncia que habrá un nuevo mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra.

- 10:24 a.m. Según la última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos, el presidente Martín Vizcarra alcanza un 87% de aprobación en medio del estado de emergencia por el COVID-19.

- 10:00 a.m. La Marina de Guerra despliega a 6 900 militares en Lima y Callao. Las autoridades navales resguardan vías y verifican el acatamiento de medidas por el coronavirus.

- 9:00 a.m. Carlos Morán, ministro del Interior, afirmó en una radio local que hay más de 11 personas detenidas hasta la fecha desde la ejecución del aislamiento social obligatorio por coronavirus.

- 8:00 a.m Militares peruanos confeccionan sus propias mascarillas. Hasta el momento, se han fabricado más de 70 mil mascarillas.

- 7.40 a.m. En el día de su cumpleaños, Martín Vizcarra cuenta con el 87% de aprobación de los ciudadanos peruano y 11% -que lo desaprueba- hasta este domingo 22 de marzo. El 95% de habitantes respalda la decisión de la cuarentena para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19.

Cumpleaños de Martín Vizcarra

- 7.38 a.m. El presidente Martín Vizcarra cumple 57 años este domingo 22 de marzo.

- 7.37 a.m. La Policía Nacional de Perú cumple una destacada labor en el estado de emergencia.

La Policía Nacional de Perú cumple una destacada labor en el estado de emergencia.

- 7.33 a.m. La exministra Elizabeth Hinostroza, vía Twitter, agradeció al presidente Martín Vizcarra tras dejar de prestar servicios en el Ministerio de Salud.

La exministra Elizabeth Hinostroza, vía Twitter, agradeció al presidente Martín Vizcarra tras dejar de prestar servicios en el Ministerio de Salud.

¿Casos confirmados de Coronavirus en el Perú?

En total se registran 363 infectados (5891 pruebas) por coronavirus y 5 muertes en el último reporte del Minsa.

Lima: 241

Piura: 18

Loreto: 14

Junín: 10

Lambayeque: 8

Callao: 6

La Libertad: 5

Cusco: 4

Áncash: 4

Arequipa: 4

Huánuco: 2

Ica: 1

Madre de Dios: 1

Muertes de peruanos confirmadas por coronavirus

El Ministerio de Salud reporta 6 decesos de peruanos por coronavirus COVID-19: 5 Perú y 1 España.

1. Miércoles 18 de marzo: hombre de 49 años que vivía en Madrid, España.

2. Jueves 19 de marzo: hombre de 78 años (hospital de la Fuerza Aérea del Perú).

3. Jueves 19 de marzo: hombre de 47 años (hospital 2 de Mayo) que vino de España.

4. Jueves 19 de marzo: hombre de 69 años (hospital Edgardo Rebagliati) que vino de España.

5. Viernes 20 de marzo: mujer de 75 años (hospital Edgardo Rebagliati) que llegó a Lima procedente de España.

6. Sábado 21 de marzo: hombre de 83 años (hospital Regional Cayetano Heredia) en Piura

Distritos de Lima con casos de coronavirus

Surco: 23

Miraflores: 20

Jesús María: 18

Cercado de Lima: 10

San Isidro: 9

San Miguel: 9

San Martín de Porres: 7

Villa El Salvador: 7

San Juan de Lurigancho: 6

Pueblo Libre: 6

El Agustino: 5

Comas: 5

Carabayllo: 5

San Borja: 4

Surquillo: 4

Independencia: 4

Rimac: 3

Chorrillos: 3

San Juan de Miraflores: 3

Puente Piedra: 3

Villa María del Triunfo: 2

Magdalena del Mar: 2

La Molina: 2

Ate: 2

Lince: 2

Breña: 2

Callao: 2

Los Olivos: 2

Ancón: 1

La Punta: 1

La Victoria: 1

San Luis: 1

Barranco: 1

Cieneguilla: 1

Chaclacayo: 1

Lurín: 1

No precisan: 11

Información oficial del Minsa a falta de actualizar los demás distrito de la capital.

Mapa en tiempo real de casos de Coronavirus en todo el mundo

Actualizado.

Países con más casos de infectados por coronavirus en el mundo

Reporte actualizado.

País Infectados Muertes Recuperados 1. China 81.054 3.261 72.251 2. Italia 59.138 5.476 7.024 3. Estados Unidos 38.164 396 178 4. España 28.603 1.756 2.125 5. Alemania 24.806 93 266 6. Irán 21.638 1.685 7.635 7. Francia 14.459 562 1.587 8. Corea del Sur 8.897 104 2.909 9. Suiza 7.367 98 131 10. Inglaterra 5.683 281 93

Países de Sudamérica con más casos de coronavirus en el mundo

Reporte actualizado.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 1.209 18 2 2. Ecuador 789 14 3 3. Chile 632 1 8 4. Perú 363 5 1 5. Colombia 231 2 3 6. Argentina 225 4 27 7. Uruguay 135 0 0 8. Venezuela 70 0 15 9. Bolivia 24 0 0 10. Paraguay 22 1 0

Noticias de COVID-19 en el Perú

Sábado 21 de marzo.

El reciente caso se trata de una persona de 83 años que falleció en Piura. El hombre fue internado el pasado 15 de marzo en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional Cayetano Heredia en Piura, por una insuficiencia respiratoria y neumonía.

Por otra parte, el mandatario expresó sus condolencias por el soldado asesinado en Puno. Ronald Mamani Ajajahui realizaba sus deberes en el Estado de Emergencia pero Denis Tapia Condori lo atropelló y causó su muerte.

Inmediatamente después Martín Vizcarra repudió en sus redes sociales este inconcebible acontecimiento que mancha injustamente nuestro país. De igual manera, lo hizo en conferencia de prensa en la cual solicitó la máxima pena para el asesino.

Hoy, en Ilave, #Puno, un irresponsable conductor acabó con la vida de un valeroso miembro de nuestro @EjercitoPeru que vigilaba el cumplimiento del Estado de Emergencia. Expreso mi total repudio e indignación por este cobarde acto y exijo la máxima sanción para el responsable.

Asimismo, el mandatario exhortó a la población a no salir de sus casas para evitar las propagación de coronavirus. Según Vicarra, si las personas acatan las medidas, no será necesario ampliar los días de aislamiento obligatorio.

Víctor Zamora, nuevo ministro de Salud

El presidente Martín Vizcarra dio una conferencia de prensa realizada al mediodía del viernes 20 de marzo donde confirmó 263 nuevos casos de pacientes infectados y 4 decesos por coronavirus en territorio nacional, según el último reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa). El mandatario saludó el esfuerzo que vienen otorgando los médicos, la policía y el ejército para mantener a la población a salvo del COVID-19.

En dicho pronunciamiento, Martín Vizcarra anunció el cese de funciones de la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, debido a su inexperiencia en salud pública y se nombró por la tarde a Víctor Zamora, quien tiene 25 años de experiencia (10 en países de América Latina y el Caribe), para ocupar el puesto.

¿Quién es Víctor Zamora?

Estudió Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo un Máster en Administración y Políticas de Salud en el Instituto Nuffíeld de la Universidad de Leeds en Inglaterra y un Máster en Economía de la Salud en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.

¿Qué significa Covid 19?

La OMS definió el nombre de covid-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se preocuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

Por otra parte, hay que recordar la medidas impuestas por el presidente Martín Vizcarra. Estar en casa y solamente salir a los establecimientos señalados por los jefes de estados.

Es importante señalar que si usted o algún familiar ha estado en zona de riesgo (países con presencia de casos del coronavirus), en contacto con un paciente infectado y presenta los síntomas del covid-19 debe comunicarse a la línea gratuita 113 desde cualquier teléfono fijo o celular.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

¿Cuáles son los síntomas del #COVID19? Es principalmente riesgoso para los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Leslie Soto, médico infectólogo del #Minsa, nos explica cómo protegernos.

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

¿Qué canal de Perú transmite noticias sobre el coronavirus?

Canal N, América TV Go, Panamericana TV, TV Perú, ATV Noticias, Latina, RPP, Willax, Radio Capital y Exitosa.

¿Dónde ver Canal N EN VIVO?

Movistar TV (Perú): Canal 108 (Satélite)

Movistar TV (Perú): Canal 8 (SD) y Canal 708 (HD)

Movistar TV (Chile): Canal 787 (Satélite)

Star Globalcom (Perú): Canal 8

¿Dónde ver América TV Go EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 4

Movistar TV (Perú): Canal 4 (SD) y Canal 704 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 4 (SD) y Canal 504 (HD)

Perú Cablemas: Canal 4 (SD) y Canal 110 (HD)

Cable Perú: Canal 4

Visión Perú: Canal 4

Cable Mundo Moyobamba (Perú): Canal 11

Cable Vision La Union - Piura (Perú): Canal 17

Telecable Smart Paita (Perú): Canal 8

Cable Unión (Perú): Canal 7

Best Cable (Perú): Canal 4

Star Globalcom (Perú): Canal 13

¿Cómo ver Latina EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 192 (SD/HD) y Canal 1192 (HD)

Movistar TV (Perú): Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2

Entel TV (Bolivia): Canal 13

Tigo (Bolivia): Canal 75

Movistar TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD)

Star Globalcom (Perú): Canal 11

Cablemás (Perú): Canal 2 (SD) y Canal 100 (HD)

Cable Visión (Perú) Lima y Ferreñafe: Canal 2

Cable Visión (Perú) Ica: Canal 13.

Coteor (Bolivia): Canal 16

Digital TV (Bolivia): Canal 14

Comteco (Bolivia): Canal 38

Cotes (Bolivia): Canal 29

Cotas (Bolivia): Canal 25

Cotel (Bolivia): Canal 77

¿Dónde ver TV Perú EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 197

Movistar TV (Perú): Canal 107

Movistar TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 507 (HD)7

Cablemás HD (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Cable Perú: Canal 7

Cable Visión Perú: Canal 7

Best Cable: Canal 7

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara.

¿Cuántos infectados de coronavirus hay en Perú?

- 318 pacientes.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Noticias de hoy Perú Lima

Toda la información en Líbero.pe.

¿Qué es el bono de 380 soles por coronavirus?

El presidente Martín Vizcarra aplicó una medida especial para otorgar un bono especial de 380 soles para las familias de recursos limitados con el fin de que estas personas puedan abastecerse en alimentos y medicamentos tras decretarse el estado de emergencia.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono de 380 soles?

La ministra Ariela Luna informó que se han identificado a 3 millones de familias en situación de pobreza y pobreza extrema que accederán al apoyo económico. Todo el proceso para saber si un hogar es beneficiario y a dónde cobrar será virtual.

¿Cuándo cobrar el bono de 380 soles?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que el bono de 380 soles se otorgará a partir del próximo lunes 23 de marzo.

¿En qué banco me toca cobrar el bono?

El Ministerio de Economía y Finanzas habilitará una web en la que los ciudadanos ingresarán su DNI (de manera similar a lo que se hizo para conocer el local de votación en las últimas elecciones) y sabrán si acceden al bono.

Bono 380 soles: consultar por DNI en página de la ONPE

El Ministerio de Economía y Finanzas pronto dará a conocer el portal web en la que los peruanos ingresarán con su DNI (Documento Nacional de Identidad) para que puedan enterarse si recibirán el bono de 380 soles.

¿Cómo saber si me tocó el bono de 380 soles?

La ministra precisó que, en los próximos días, se pondrá a disposición del público una página web y un aplicativo virtual para que las personas puedan, al ingresar el número de su DNI, verificar si acceden al subsidio monetaio #YoMeQuedoEnCasa y dónde tienen que ir a cobrarlo.

Anotó, además, que se está coordinando con el Banco de la Nación, así como con las entidades financieras privadas para dar todas las facilidades pues todo el proceso de verificación, por parte de las familias, para conocer si podrán cobrar el beneficio será virtual.

“No vamos a tener una central telefónica, toda la información se obtendrá en las plataformas virtuales. Contaremos con un sistema web parecido al que la ONPE pone en marcha durante los procesos electorales, donde las personas con su DNI podrán ver si acceden”, refirió la ministra Luna.

Comunicado del Midis

1) Mediante Resolución Ministerial N.º 062-2020-MIDIS, aprobó el padrón de los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria.

2) Se está implementado una plataforma virtual, en la que las ciudadanas y los ciudadanos podrán saber si les corresponde el subsidio con solo ingresar el número de su DNI. También se les dará información sobre dónde y cuándo podrán realizar el cobro. El Midis informará por todos sus canales oficiales cuando la plataforma de consulta esté disponible.

3) La página web del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) no brinda información de los beneficiarios del subsidio monetario. Pedimos no dejarse confundir por falsas noticias.

4) El Midis no envía mensajes de texto o por WhatsApp ni realiza llamadas telefónicas para informar sobre este tema. Toda la información se brindará exclusivamente por la plataforma virtual que se pondrá a disposición.

5) Invocamos a la ciudadanía a esperar la información que se difundirá por canales oficiales: la página web del Midis, las plataformas del Gobierno, así como a través de los medios de comunicación. Permanezcan en sus casas, acaten las medidas implementadas para salvaguardar la integridad de todas y todos los peruanos. Juntos venceremos esta pandemia.

¿Dónde queda el Banco de la Nación de mi distrito?

Revisar las sucursales.

Banco de la Nación: sucursales en Lima

Agencia 1: 28 de Julio

Avenida 28 de Julio N° 932 y Petit Thouars N° 113

Horario: L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 424 3655 Ver mapa

Agencia 1: Centro Cívico

Avenida Uruguay N° 172-198 y Calle Jacinto López N° 175-181

Horario: L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 433 5733 Ver mapa

Oficina Especial 1: Centro Cívico

Jirón de la Unión N° 1091-1095

Horario: L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 427 4810 Ver mapa

Agencia 1: Lima

Jirón Lampa N° 801

Horario: L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 427 8974 Ver mapa

Oficina Especial 1: MTC

Jirón Zorritos N° 1203

Horario: L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 424 6006 Ver mapa

Oficina Especial 1: Palacio de Justicia

Jirón Miguel Aljovín s/n

Horario: L - V: 8:00 am a 4:30 pm

Teléfono: 01 427 3967 Ver mapa

Agencia 1: Plaza Pizarro

Jirón de la Unión N° 170

Horario: L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 428 0690 Ver mapa

Oficina Especial 1: Poder Judicial

Esquina Avenidas Abancay con Nicolás de Piérola

Horario: L - V: 8:00 am a 4:30 pm

Teléfono: 01 4280884 Ver mapa

Banco de la Nación: Sucursales para Préstamos

Agencia 1 28 de Julio

Avenida 28 de Julio N° 932 y Petit Thouars N° 113

Horario L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 424 3655 Ver mapa

Agencia 1 Centro Cívico

Avenida Uruguay N° 172-198 y Calle Jacinto López N° 175-181

Horario L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 433 5733 Ver mapa

Oficina Especial 1 Centro Cívico

Jirón de la Unión N° 1091-1095

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 427 4810 Ver mapa

Agencia 1 Lima

Jirón Lampa N° 801

Horario L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 427 8974 Ver mapa

Agencia 1 Plaza Pizarro

Jirón de la Unión N° 170

Horario L - V: 8:30 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 428 0690 Ver mapa



Sucursales Lima Provincias y Departamentos Amazonas:

Agencia 2 Bagua ChicaProvincia: Bagua / Distrito: Bagua

Jirón 28 de Julio N° 501

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 041 471 854

Agencia 3 Imaza - Chiriaco Provincia: Bagua / Distrito: Imaza

Avenida Principal y el Jirón Junín, Mz. 8 Lote 14

Horario L - V: 9:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41401

Agencia 3 Jazán Provincia: Bongará / Distrito: Jazán

Avenida Sacsayhuamán N° 105 - Pedro Ruiz Gallo

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41501

Agencia 3 Jumbilla Provincia: Bongará / Distrito: Jumbilla

Esquina Jirones Garcilazo de la Vega con Emigdio López Huaman s/n

Horario L - V: 9:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41511

Agencia 2 Chachapoyas Provincia: Chachapoyas / Distrito: Chachapoyas

Esquina Jirones Ayacucho con Dos de Mayo

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 041 477 343

Oficina Especial 2 Corte Superior de Justicia de Chachapoyas Provincia: Chachapoyas / Distrito: Chachapoyas

Jirón Triunfo N° 592

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 041 478 981

Agencia 3 Santa María de Nieva Provincia: Condorcanqui / Distrito: Nieva

Esquina Gonzalo Puerta N° 100 con Jirón Ciro Alegría de la Villa Santa María de Nieva

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41521

Agencia 3 Lamud Provincia: Luya / Distrito: Lamud

Jirón Graú N° 540

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41531

Agencia 3 Ocallí Provincia: Luya / Distrito: Ocalli

Jirón Miguel Grau s/n

Horario L - V: 9:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 01 519 2000

Agencia 3 Mendoz aProvincia: Rodríguez de Mendoza / Distrito: San Nicolás

Jirón Toribio Rodríguez de Mendoza N° 309

Horario L - V: 8:00 am a 2:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 041 476 005

Agencia 3 Bagua Grande Provincia: Utcubamba / Distrito: Bagua Grande

Jirón José Santos Chocano N° 280 y A. Valdelomar s/n

Horario L - V: 8:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: 041 474 070

Agencia 3 Lonya Grande Provincia: Utcubamba / Distrito: Lonya Grande

Jirón Dos de Mayo N° 260

Horario L - V: 9:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41551



Agencia 3 Cumba Provincia: Utcubamba / Distrito: Cumba

Esquina Avenida San Pedro con Jirón Unión s/n

Horario L - V: 9:00 am a 5:30 pm y S: 9:00 am a 1:00 pm

Teléfono: Satelital 41541