Fallece el compositor de 'I Love Rock ‘n’ Roll' por coronavirus

El "I Love Rock and Roll" se popularizó a inicios de los 80 por Joan Jett y posteriormente con Britney Spears, pero el compositor original de dicha canción fue Alan Merrill, exvocalista de la banda Arrows.

Merrill, quien comenzó su carrera profesional en Japón, falleció este domingo 29 de marzo a causa del coronavirus. Dicha noticia fue confirmada por su hija Laura Merrill, quien agregó que le dieron dos minutos para despedirse de su padre.

A los 69 años de edad, Alan Merrill falleció producto de complicaciones por el coronavirus. El exvocalista y compositor estadounidense venía luchando contra la pandemia, pero al final no pudo ganarla.

"El coronavirus se llevó a mi padre esta mañana (domingo). No creas que no te va a pasar a ti ni a nadie de tu familia. Quédate en casa si no es por ti, por los demás. Por mi papá. Esto es real", agregó Laura en su cuenta de Facebook.

Como sabe, Merrill fundó la banda The Arrows en Londres en 1974 y al año siguiente publicaron el sencillo 'I love Rock 'n' Roll', que tuvo una gran acogida en el Reino Unido. A inicios de los 80 el tema fue popularizado por Joan Jett.

Tras conocer la lamentable noticia, Jett publicó un sentido mensaje expresando lo que sintió la primera vez que escuchó dicho tema. "Me acabo de enterar la terrible noticia que Alan Merrill murió. Mis recuerdos y amor están con su familia, amigos y toda la comunidad musical. Todavía recuerdo cuando vi a The Arrows en la televisión de Londres y haberme impresionado con la canción que fue un hit para mí. Con honda gratitud y tristeza le deseo un buen viaje", finalizó.