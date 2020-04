Coronavirus: doctores en Reino Unido obligados a ponerse bolsas de basura en la cabeza [FOTO]

El mundo sigue su lucha contra el COVID-19. A pesar de la expansión de la pandemia, muchas naciones tratan de seguir implementando medidas para que sus ciudadanos no se contagien y no crezca el número de fallecidos.

Sin embargo, la mayoría de países que son potencias no estaban listos para un evento como el que se está viviendo. Tal es el caso de Reino Unido, que también ha sido gravemente afectado por el coronavirus.

Resulta que el prestigioso medio BBC, se contactó con una doctora que se desempeña en un conocido hospital del centro del país y que pertenece al sistema de salud público (NHS, por sus siglas en inglés).

Por temor a ser amonestada o salvaguardar su integridad, prefirió no decir su nombre, pero contó detalles que muchos desconocían o no estaban al tanto. Desde el inicio, la galena fue franca y expresó su preocupación no solo por los pacientes infectados, sino por el de ella y el de sus compañeros.

La doctora contó que el centro de salud está al borde del colapso y que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), está llena de pacientes infectados por el coronavirus ya que hace falta personal y camas, una situación parecida a la de muchos otros países.

Debido a la falta de apoyo del gobierno, los mismos doctores han tenido que abastecerse de Equipos de Protección Individual (EPI). "Se trata de ser prácticos. Las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos los necesitan ahora. Ellas están en riesgo de contagiarse todo el tiempo, pero les han dicho que utilicen las mascarillas abiertas por los costados, lo que no les provee una protección adecuada”, cuenta la galena.

Coronavirus | "Nos tenemos que poner bolsas de basura en la cabeza": el testimonio de una médico que atiende a los pacientes más graves de covid-19 en Reino Unido https://t.co/Amnp36j998 — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 6, 2020

Es aquí cuando la entrevistada hizo una fuerte revelación: “Eso está mal, por eso tenemos que ponernos bolsas de basura en la cabeza”, ante el problema de abastecimiento y poder cumplir con las entregas para todo el personal médico a nivel nacional.

Inclusó, contó que una de las herramientas principales para evitar el contagio, han sufrido el cambio de vencimiento. “Las máscaras de protección que tenemos ahora tienen las fechas de vencimiento alteradas. Ayer encontré una con tres etiquetas superpuestas: un sello de vencimiento de 2009, otro de 2013 y otro encima de 2021”, contó la doctora.

Por último, dijo que tres de sus compañeros han contraído el coronavirus en dentro del hospital y no necesariamente en UCI. “Lo más difícil en este momento es tener que decirles a las familias por teléfono que ya nos toca dejar de atenderlos, decirles que sus familiares están muriendo o han muerto pero que ellos no pueden venir a verlos”, finalizó.