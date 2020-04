En Nueva York se podrían utilizar los parques como cementerios para víctimas de coronavirus

Estados Unidos es el país más golpeado por el coronavirus y los centros sanitarios no se están dando abasto ante la cantidad de pacientes que llegan a cada hora. Y eso sin contar las pérdidas humanas que, hasta la fecha de esta publicación, se registran más de 10 mil fallecidos.

La ciudad de Nueva York sigue siendo el epicentro del brote del COVID-19 en EE.UU., por lo que las autoridades locales aprobarían enterrar a sus seres queridos en parques urbanos de manera momentánea.

Según informa Mark Levine, presidente del comité de salud del Consejo de Nueva York, las autoridades locales están evaluando utilizar los parques como lugar de descanso para las víctimas por coronavirus. Eso sí, será de manera temporal.

Y es que no es para menos. Hasta el momento, las cifras arrojan 352.249 casos positivos, 10.372 muertes y 19.247 recuperados. Solo en la ciudad de Nueva York se registran más de 120 mil casos y más de 4 mil fallecidos.

Por tal motivo, en Nueva York se podría optar por utilizar los parques como lugar de descanso. Es preciso mencionar que el presidente Donald Trump, en su última conferencia, resaltó la disminución de contagios y muertes, pero sostiene que no se debe bajar la guardia y cumplir con las indicaciones dictadas por el Gobierno.

"Pronto comenzaremos los 'entierros temporales'. Esto probablemente se hará utilizando un parque de Nueva York para los entierros (sí, lo has leído bien). Se cavarán trincheras para 10 ataúdes en una línea. Se hará de manera digna, ordenada y temporal", se puede leer en la cuenta oficial de Levine en Twitter.

Soon we'll start “temporary interment”. This likely will be done by using a NYC park for burials (yes you read that right). Trenches will be dug for 10 caskets in a line.



It will be done in a dignified, orderly--and temporary--manner. But it will be tough for NYers to take. 9/