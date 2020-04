Coronavirus en Colombia, minuto a minuto, reporte HOY lunes 13 de abril

Coronavirus Colombia EN VIVO últimas noticias. Infórmate EN DIRECTO con las más recientes noticias y estadísticas actualizadas de HOY lunes 13 de abril sobre el COVID-19 en las ciudades colombianas. Hasta hoy se reportan 2,776 contagiados, 109 fallecidos y 270 recuperados. Sigue el minuto a minuto por Libero.pe.

Últimas noticias de HOY coronavirus en Colombia

Toda la información sobre los casos de coronavirus en Colombia.

Noticias de Colombia: lunes 13 de abril

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

- 7:45 a.m. Los transportadores de carga hacen parte del grupo de las excepciones de la cuarentena por ser una actividad fundamental.

- 7:20 a.m. ¿Cómo reciben ustedes el artículo 9 del decreto. Les piden estar preparados y disponibles? "Lo recibimos con una alarma impresionante", Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana

- 7:00 a.m."Esos dineros están antes de la declaratoria de emergencia con la ley de Punto Final y eso no ha llegado", Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana.

Muere primer médico por COVID-19

Ya se registró la primera muerte de un médico en Colombia a causa del COVID 19 El galeno luchó durante una semana contra un cuadro de neumonía complicada por el coronavirus, sin embargo, no pudo vencer la enfermedad.

Número de infectados por coronavirus en Colombia

Casos:2,776

Fallecidos: 109

Recuperados:270

¿Casos de coronavirus confirmados en Bogotá?

- 1.186

¿Cuántos casos de COVID-19 hay en Antioquía?

- 260

Iván Duque anuncia apoyo financiero del gobierno

Iván Duque, presidente de Colombia, tocó dos puntos importantes para no perjudicar la economía de las pequeñas empresas y ciudadanos que fueron afectadas por el coronavirus.

“El estado financiará por tres meses las nóminas de las Mipymes, cubriendo salarios mínimos. El objetivo es que no haya despidos, así que el gobierno se compromete a a este financiamiento si es que no hay salida abrupta del personal de trabajo”, señaló el presidente colombiano en la tarde del último jueves.

“Habrá suspensión de tres meses a los aportes a pensiones, tanto para los empleadores como trabajadores. De la misma forma, los pensionados seguirán recibiendo su dinero mensual sin ningún problema. Estas medidas estarán disponibles a partir del lunes”, añadió.

Colombia desarrollará ventiladores mecánicos

Una arma más para combatir la pandemia del COVID-19. Colombia anunción que iniciará la fabricación de ventiladores mecánicos que ayuden a las personas contagiadas por coronavirus. La creación de elementos necesarios para combatir la enfermedad será desarrollado por la Universidad de La Sabana, con un bajo costo.

La Fundación Neumológica de Colombia recibió el iniciativa de la Universidad de La Sabana, que dispondrá de sus profesionales de las facultades de Ingeniería y Medicina. Se pudo conocer que los ventiladores mecánicos podrá ser usado con cilindros de oxígeno o tuberías de gases de hospital, siempre unido a corriente eléctrica y tiene batería de respaldo.

FMI aprobará crédito de 11 mil millones de dólares a Colombia

Kristalina Gueorguieva, Directora del Fondo Monetario Internacional, ha recomendado que se pueda renovar la línea de crédito a Colombia, que ahora sería de 11 mil millones de dólares. El gobierno ya había presentado la solicitud al organismo para afrontar la crisis económica y de salud que genera el coronavirus.

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

¿Cómo saber si soy beneficiario del Sisben?

- Ingresar a la página del Sisbén: www.sisben.gov.co

- Seleccione el tipo de documento que le corresponde.

- Digite los números de su identificación.

- Click en consultar.

Medidas de Colombia ante coronavirus

- Aislamiento obligatorio hasta el 13 de abril. Prohibición de vuelos internacionales de pasajeros. Cierre de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales.

- Programa de ayuda económico por 15.000 millones de dólares y baja de tasa de interés de referencia (de 4,25% a 3,75%) por parte del Banco Central.

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy 13 de abril

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real y evolución de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Coronavirus en España y países con más casos de coronavirus en el mundo

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en todo el mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 560,443 22,115 31,369 2. España 166,127 17,113 62,391 3. Italia 156,363 19,899 34,211 4. Francia 132,591 14,393 27,186 5. Alemania 127,459 2,996 60,300 6. China 82,052 3,339 77,525 7. Reino Unido 79,991 9,875 334 8. Irán 71,686 4,474 43,894 9. Turquía 52,167 1,101 2,965 10. Bélgica 28,018 3,346 5,986

Número de casos de coronavirus en Sudamérica

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 21,066 1,146 173 2. Perú 7,519 193 1,798 3. Ecuador 7,466 333 501 4. Chile 7,213 80 2,059 5. Colombia 2,776 109 270 6.Argentina 2,208 95 468 7. Uruguay 480 7 231 8. Bolivia 300 24 2 9. Venezuela 181 9 93 10. Paraguay 134 6 18

Casos de coronavirus en Estados Unidos y México

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 560,433 22,115 32,634 México 4.661 296 1,772 Panamá 3,400 87 29 República Dominicana 2,967 173 131 Cuba 669 18 92 Costa Rica 595 3 49 Honduras 393 25 7 Guatemala 155 5 19 El Salvador 118 6 19 Trinidad y Tobago 109 8 3 Jamaica 65 4 13 Haití 33 3 28

Mapa de infectados por provincias hasta ayer 12 de abril

Número de infectados por provincia

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

Toda la información en Líbero.pe.