OMS y su dura advertencia: "Lo peor aún está por venir"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó la situación del coronavirus en diferentes países y advirtió que “lo peor aún está por venir”. Así lo señaló en una conferencia citada por la agencia AP.

Tedros no especificó porqué piensa que el brote ha afectado a tantas personas, pero la relacionó a la llamada gripe española "Tiene una combinación muy peligrosa y esto está sucediendo (...) como la gripe de 1918 que mató a hasta 100 millones de personas", recalcó.

Asimismo, el director general de la OMS declaró que en la actualidad se cuenta con los implementos para evitar una catástrofe de ese tipo. "Ahora tenemos tecnología, podemos prevenir ese desastre, podemos prevenir ese tipo de crisis", añadió.

Por otra parte, el ente internacional rechazó las acusaciones de Estados Unidos de supuestamente encubrir la propagación del COVID-19 para no incomodar a China. “Lanzamos la alerta desde el primer día”, respondió Tedros.

Es importante recordar que en plena pandemia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió congelar los fondos económicos que su gobierno aporta a la OMS expresando su malestar por la gestión que viene desarrollando ante el brote del coronavirus.

¿Qué medidas debemos tomar para evitar la propagación del coronavirus?

- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos.

- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego - tirar el pañuelo a la basura.

- Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia.

- Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad.

- No tocarte la cara.

- No viajar si tienes fiebre y tos.

- No usar una mascarilla si estás bien. Las mascarillas deben ser - usadas por personas que muestran síntomas.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón