Coronavirus en México, minuto a minuto: infectados y fallecidos - HOY martes 21 de abril

Coronavirus México EN VIVO. Sigue las últimas noticias actualizadas minuto a minuto sobre la expansión del COVID-19 HOY martes 21 de abril.

11:09: Alrededor de 10.139 mexicanos que estaban en el exterior han regresado al país y aún permanecen varadas 1.118 personas en lugares sin disponibilidad de vuelos comerciales.

10:00: El presidente Andrés Manuel López Obrador apela a la "solidaridad" tras anunciar que México inicia la fase 3 de la epidemia de covid-19: "Vamos a salir adelante".

8:00: México decreta la extensión de medidas hasta el 30 de mayo debido a la subida de contagios por el coronavirus.

Regresar a las actividades depende de que sigamos cumpliendo las medidas. Conferencia matutina. https://t.co/0gKIBIMQ9Y — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 21, 2020

7:30: Gobierno mexicano anunció que han iniciado la fase tres de la epidemia de coronavirus

#ÚltimaHora Gobierno de México da por iniciada la fase tres de la epidemia de coronavirus https://t.co/CCFop8xlJo pic.twitter.com/vEmwLdHLo9 — Foro_TV (@Foro_TV) April 21, 2020

México aprueba ley para liberar presos

La crisis del coronavirus hace que el gobierno tome medidas radicales para evitar una mayor cantidad de contagiados. Una de las más sonadas decisiones es la que tomó el Senado de México, pues aprobó la ley para que los presos puedan ser liberados, aunque es lógico que con algunos factores determinantes.

Esta nueva norma dará la amnistía a los detenidos que hayan cometido delitos no graves por primera vez, además de no haber utilizado armas. Además, quedó claro que quienes están presos por homicidio, secuestro o trata de personas no serán considerados para este beneficio. El senado confía en que los más necesitados, como adultos mayores, podrán afrontar la cuarentena mejor en libertad.

¿Cuántos infectados con coronavirus hay en México?

Casos: 8.772

Fallecidos: 712

Recuperados: 2.627

Mapa de coronavirus en México.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en CDMX?

Casos: 2.591

Fallecidos: 183

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Puebla?

Casos: 459

Fallecidos: 45

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Chihuahua?

Casos: 148

Fallecidos: 32

Mapa de coronavirus en México en tiempo real

Evolución, cifras actualizadas y cantidad de casos de COVID-19 en todas las ciudades de México.

Coronavirus en Estados Unidos y países con más casos de coronavirus en el mundo

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 792,759 42,514 72,389 2. España 200,210 20,852 80,587 3. Italia 181,228 24,114 48,877 4. Francia 155,383 20,265 37,409 5. Alemania 146,653 4,706 91,500 6. Reino Unido 124,743 16,509 N/A 7.Turquía 90,980 2,140 13,430 8. China 82,758 4,632 59,273 9. Irán 83,505 5,209 10,453 10. Rusia 47,121 405 3,446

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 40,743 2,587 22,130 2. Perú 16,325 445 6,968 3. Chile 10,507 139 4,676 4. Ecuador 10,128 507 1,150 5. Colombia 3,792 179 711 6. Argentina 3,031 142 737 7. Uruguay 535 10 313 8. Bolivia 598 34 31 9. Venezuela 256 9 117 10. Paraguay 208 8 46

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 786,566 42,201 71,770 Canadá 36,670 1,680 12,197 México 8,772 712 2,627 República Dominicana 4,964 235 416 Panamá 4,658 136 204 Cuba 1,087 36 285 Costa Rica 662 6 124 Honduras 477 46 25 Guatemala 289 7 21 El Salvador 218 7 46 Martinica 163 12 73 Guadalupe 148 8 73

Conferencia de prensa de la Secretaría de Salud de México - lunes 20 de abril

Últimas noticias de México

8:00 a.m. Los estados de Michoacán y Jalisco entran en aislamiento social a causa del coronavirus. Los gobernantes de dichas sociedad cuestionan la estrategia del Gobierno de México para hacer frente a la pandemia.

Salud México da recomendaciones para prevenir el COVID 19

El Ministerio de Salud de México, mediante sus cuentas oficiales brinda algunas recomendaciones para la población y así disminuir el riesgo de desarrollar un caso grave del COVID 19.

Esta teoría es respaldada por la Organización Mundial de Salud, pues al parecer el virus podría ser mortal en personas que fuman de manera continua, pues complicaría la zona respiratoria más de lo normal.

México hace viral el 'pañuelo rojo'

En México se ha adoptado la medida de que las personas pongan un pañuelo rojo en sus ventanas de sus viviendas en caso necesiten ayuda de algún tipo con respecto al coronavirus. Varias familias ya utilizan esta modalidad en el territorio azteca.

Ministerio de Salud de México hace convocatoria masiva a personal médico

El Ministerio de Salud de México, mediante una publicación en sus cuentas oficiales han abierto una convocatoria masiva, para doctores en diferentes especialidades y enfermeros, con la finalidad de que puedan sumarse a los diferentes centros médicos y así fortalecer la red de salud ante un colapso por la pandemia del coronavirus.

¿Cómo está la economía de México tras crisis mundial por coronavirus?

La actividad industrial de México disminuyó 3,5% en marzo sobre igual mes de 2019 y 0,6% frente al mes de febrero, por caídas en sectores como construcción, minería y manufacturas, informó este miércoles el instituto de estadísticas, INEGI.

El instituto informó que la minería, en donde está incluida la producción de petróleo, disminuyó su actividad 2%, mientras que la construcción bajó 0,9% y las industrias manufactureras retrocedieron 0,7%.

Sistema de salud en CDMX y México ante el coronavirus

Al menos 20 médicos de una clínica del municipio mexicano de Tlalnepantla, en alrededores de la capital, están infectados del nuevo coronavirus, informó este miércoles el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en medio de reclamos del personal de salud por equipamiento.

"Se tomaron muestras a todos los doctores con todos los estudios de contacto y, efectivamente, hay 20 doctores confirmados, pero no porque se haya iniciado ese brote en el hospital", dijo Zoé Robledo, director del instituto de salud, en la habitual conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En las últimas semanas, personal médico del IMSS ha denunciado la falta de equipamiento personal para atender a los pacientes de coronavirus en varias ciudades del país.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Fases del coronavirus

Revisa los cuatro fases del coronavirus.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

Hasta 72 horas después, esto es, permaneció durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5,6 horas en acero inoxidable y 6,8 horas en plástico.

En cobre, no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y, en cartón, la contaminación duró hasta 24, es decir, no se midió SARS-CoV.2 tras un día.

Coronavirus en México

