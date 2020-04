Coronavirus en Perú: Gobierno evalúa reanudar la producción de cerveza

Coronavirus en Perú Últimas noticias. El Estado de Emergencia debido al COVID-19 generó que varios negocios se detengan. Uno de ellos es el sector cervecero. Por esta razón, compañías como Backus, Oveja Negra, Aje y Sierra Andina, entre otras empresas, emitieron un comunicado donde informaron la necesidad de operar lo más pronto posible.

"El sector cervecero es un actor fundamental para mantener la cadena de pagos debido al gran número de proveedores, distribuidores y comercios (...) La industria desea indicar que ya está lista para iniciar sus actividades salvaguardando la salud y economía de los 5000 empleos directos y 20 mil indirectos", se indica en el escrito.

Frente a esto, Rocío Barrios, ministra de Producción, reveló que el Ejecutivo se encuentra evaluando la posibilidad de que las industrias cerveceras vuelvan a funcionar desde el próximo 4 de mayo, fecha prevista para el reinicio gradual de las actividades económicas.

En conversación con RPP Noticias, Barrios Alvarado aseveró que si bien está permitido la venta de bebidas alcohólicas, se restringió la elaboración durante el estado de emergencia por el coronavirus.

"La industria cervecera, lo que esta permitido es la venta y la comercialización, lo que no está permitido es la producción y obviamente eso es algo que sí tenemos que mirarlo en esta etapa de reactivación. Estamos evaluando su producción", expresó Barrios.

En tanto, Rocío Barrios sostuvo que no está vigente la "ley seca". "Hemos tenido reportes que algunas municipalidades han interpretado el tema que no se puede comercializar. Eso no es real, se puede comercializar. No está prohibido, porque sería una pena que se pierda esta producción", agregó.