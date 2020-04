Los dramáticos audios de policías que enviaron a sus seres queridos antes de morir por coronavirus

Los familiares de dos policías que fallecieron por coronavirus dieron a conocer unos audios donde estos efectivos contaron el maltrato que recibían en los hospitales donde estaban internados por este mal.

El programa Domingo al Día difundió estos audios. El primero fue del suboficial José Salas, quien le contó a su esposa que ni siquiera recibía oxígeno porque no podía respirar.

“Estoy aquí hace rato, nadie me atiende, tengo problemas para respirar. No me ponen el oxígeno, me canso hablando”, dice con dificultad José Salas en el audio. El policía murió a los pocos días por el coronavirus.

Wendy Espinoza, esposa del suboficial denunció que “se sentía muy mal, no tenía las fuerzas, no había el diálogo con los pacientes, solo le ponían la medicina y desaparecían.

El otro caso fue del brigadier David Rodríguez Reyes, quien grabó un video en donde hacía un llamado al presidente Martín Vizcarra para que los visite porque “nos están abandonando a nuestra suerte”.

El ministro del Interior Carlos Morán y del director de la PNP, General Lavalle, fueron destituidos de sus puestos. Gastón Rodríguez fue escogido por el presidente Vizcarra como nuevo titular del Mininter.