"¡Ya no aguanto a mi mamá!", clama niño en plena cuarentena [VIDEO]

A lo largo de esta cuarentena, las redes sociales se han convertido en el refugio de grandes y chicos. Siempre habrá un video que te sacará una sonrisa, ya sea en Facebook, Twitter o 'TikTok'. Ahora, el nuevo viral está relacionado con el ruego de un niño en pleno confinamiento.

El pequeño, según se puede apreciar en el video, se aferra a la reja de su casa y pide a los vecinos y autoridades que lo saquen de su casa, debido a que ya no aguanta a su mamá en esta cuarentena. El hecho se ha vuelto viral en las redes sociales. ¿Ya lo viste?

En Facebook, se ha vuelto viral el ruego de un niño exigiendo su libertad al no soportar lidiar la cuarentena con su mamá, quien no aparece en el video pero todo indica que es ella la que graba. "¡Sáquenme de aquí! Ya no aguanto a mi mamá", fueron las palabras del niño.

El video ya cuenta con más de 10 mil reproducciones y eso uno de los más vistos en España, Estados Unidos y México. En Perú está cobrando fuerza en las últimas horas. Y no es para menos, pues el pequeño se muestra seguro con su pedido y no teme ser regañado.

Es preciso recalcar que el video es originalmente de 'TikTok', pero explotó al ser difundido en Facebook. En menos de una semana de haberse subido a las redes sociales, se visualizan más de 11 mil comentarios. Todo un 'boom'.

