Coronavirus en Chile, últimas noticias: número de infectados y fallecidos HOY, miércoles 29 de abril

Coronavirus Chile EN VIVO vía Canal 24 Horas | EN DIRECTO | Últimas noticias sobre la COVID-19. Hasta HOY miércoles 29 de abril, se registran 14.885 casos confirmados, 8.057 personas recuperadas y 216 muertes.

- 8:40 p.m. Karla Rubilar, vocera del Gobierno, asegura que el Estad no tiene considerado, por contexto económico, estudiar una modificación a la fecha del plebiscito del próximo 25 de octubre.

- 8:00 p.m Ingreso a la Región de Valparaíso será fiscalizado en 19 puntos de control sanitario

- 7:20 p.m. María José Zaldívar, ministra de Trabajo, por indicación a Ley de Protección del Empleo: "Los empleadores deberán pagar respecto de sus trabajadores una cotización equivalente al 100%"

- 6:40 p.m. Ministerio de Salud mediante su cuenta oficial de Twitter publica un entretenido video sobre los recomendaciones para evitar la expansión del coronavirus.

- 6:00 p.m. Senadores de Chile Vamos y de oposición exhortan que se pongan en discusión en sala proyecto que limita la reelección de autoridades.

- 5:30 p.m. Aseguran que nuevo seguro para trabajadores a honorarios significaría una retención adicional en sus boletas.

- 5:00 p.m. El Servicio Nacional de Menores (Sename) ordena puso fin al funcionamiento de la residencia Nido de Hualpén tras denuncias de explotación sexual.

- 4:30 p.m. Chile vuelve a figurar en la "lista negra" de los Estados Unidos por falta de propiedad intelectual.

- 4:00 p.m. Ministerio de Salud publica a través de sus redes sociales información esencial sobre el Proyecto de Protección de Independientes que establece la creación de un Seguro Social.

- 3:00 p.m. En medio de la cuarentena, un funcionario de Carabineros está siendo investigado por el presunto robo del celular de una persona que fue detenida en la comuna de Huechuraba.

- 2:00 p.m. Jaime Mañalich, ministro de Salud, participa vía videoconferencia de la Comisión Mixta que revisa la Ley de Fármacos.

- 1:00 p.m. Gobierno de Sebastián Piñera reactiva garantía de oportunidad AUGE suspendidas por coronavirus y autoriza cirugías ambulatorias.

- 11:24 a.m. Ministro de Salud informó: "Restricción será levantada a partir de mañana para algunas cirugías y que tengan una noche de hospitalización", además agregó: "No hay prohibición de atención de consultas ambulatorias".

- 11:22 a.m. Jaime Mañalich informa: "Los menores de Antofagasta fueron desconectados de ventilación mecánica y evolucionan de forma satisfactoria".

- 11:20 a.m. Balance diario sobre el coronavirus en Chile:

- 520 casos nuevos

- 250 casos asintomáticos (con PCR positivo)

- 14.885 casos totales

- 9 fallecidos (216 en total)

- 8.057 recuperados

- 11:19 a.m. Sobre la Red Asistencial de la COVID-19 en Chile:

- 418 hospitalizados

- 310 con ventilación mecánica

- 6.454 exámenes PCR realizados (172.619 en total)

- 595 Ventiladores disponibles

- 58 laboratorios a nivel nacional

- 11:13 a.m. El ministro Jaime Mañalich confirmó que a partir de la próxima semana se entregará el 'Carnet COVID':

"Para toda persona con o sin síntomas y con PCR positivo y que haya cumplido con su cuarentena".

- 11:09 a.m. Jaime Mañalich informa:

El C. Asesor ha propuesto una nueva definición de casos positivos y hemos adoptado estos criterios:

- Pacientes con síntomas respiratorios

- Examen PCR positivo al inicio de síntomas

- Persona con examen PCR positivo, a pesar que no tenga síntomas.

- 11:03 a.m. Arturo Zúñiga sobre la labor de los funcionarios de salud: "Vemos en ti el esfuerzo diario de todos los funcionarios de la salud para enfrentar esta pandemia".

- 11:02 a.m. Arturo Zúñiga sobre fallecimiento de una funcionaria de salud: "Quiero expresar mi más sentido pésame a su familia, al Cesfam Lastarria, de la comuna de Gorbea por el fallecimiento de Lorena, funcionaria de la salud".

- 11:00 a.m. Inició la conferencia de prensa para brindar detalles sobre la expansión de la COVID-19 en Chile.

- 9:00 a.m. El ministro del interior comentó que se implementarán medidas de protección para el ministro: “Hay otro virus que se ha ido apoderando de la sociedad que es la intolerancia, la violencia y también el de la agresividad fundamentalmente a través de las Redes Sociales, es una situación muy delicada, que condenamos profundamente, como todos los casos, se denuncia". Agregó: "Vamos a tomar todas las medidas necesarias de protección".

- 8:45 a.m. Ministerio de Salud informa: ¿Sabías que a partir del próximo 4 de mayo será mucho más fácil reclamar por el alza del precio base de tu plan de salud?

¿Sabías que a partir del próximo 4 de mayo será mucho más fácil reclamar por el alza del precio base de tu plan de salud?



- 8:23 a.m. La OMS lamenta las amenzas que recibió el ministro Jaime Mañalich, y que llevaron al cierre de su cuenta en Twitter.

- 7:00 a.m. Empezamos un nuevo día lleno de información sobre la expansión del coronavirus en territorio chileno.

Coronavirus en Chile

El país sureño incrementó la cantidad de infectados, llegando a los 14.885 contagios por coronavirus. Mientras que la cifra de muertes se elevó hasta las 216 personas fallecidas a causa de la pandemia.

No obstante, la otra cara de la moneda es su cantidad de recuperados, pues ya son 8.057 los pacientes dados de alta.

¿Cuántos casos de infectados por coronavirus hay en Chile?

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, los casos positivos de coronavirus en Chile tienen un total de 14.885, mientras que la suma de fallecidos ascendió a 216.

Regiones Chile Coronavirus

Arica y Parinacota: 268

Tarapacá: 169

Antofagasta: 481

Atacama :35

Coquimbo: 74

Valparaíso: 493

Metropolitana: 8.300

O’Higgins: 97

Maule: 384

Ñuble: 747

Biobío: 709

Araucanía: 1.251

Los Ríos: 180

Los Lagos: 477

Aysén: 7

Magallanes: 693

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Valparaíso?

- 493.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Santiago de Chile?

- 8.300.

Ciudadanos chilenos protestan a la "nueva normalidad"

La cuarentena en Chile no ha sido absoluta y en lo últimos días se barajó la posibilidad, por parte del presidente Sebastián Piñera, de que algunas actividades puedan volver a su conducto normal, aunque siempre con el visto bueno de las autoridades de la salud. Así ha sucedido con Argentina, que aprobó 'tiempo de esparcimiento'.

Ante esta posibilidad, ciudadanos salieron a protestar y se reunieron en la céntrica Plaza Italia, en la que rechazaron las nuevas medidas que pretende implantar el gobierno. Incluso, pidieron la renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, pues consideran que no ha tenido el mejor manejo ante la pandemia del coronavirus.

Chile inicia la entrega de 'pasaportes de inmunidad'

El gobierno de Chile, que encabeza Sebastián Piñera, ha decidido hacer la entrega de los denominados “pasaportes de inmunidad”, documento que sirve para identificar a las personas que tenían coronavirus, lograron recuperarse y que ahora ya no pueden contagiar a quienes los rodean.

Jaime Mañalich, ministro de Sanidad, se encargó de anunciar este novedoso plan, aunque algunos tienen sus reservas. "El carnet COVID identifica a quienes tuvieron la enfermedad y ahora son inmunes", expresó. Esta será usada para el regreso a las actividades normales, como el trabajo, pero requiere que los pacientes que buscan obtenerlas cumplan antes 14 días de cuarentena sin síntomas.

¿Qué son las aduanas sanitarias?

La aduana es un recinto o lugar de parada obligatoria en que la autoridad establece medidas de control y requisitos de tránsito entre un territorio y otro.

Las Aduanas Sanitarias por COVID-19 son una medida de la Autoridad Sanitaria que tiene por fin controlar la propagación del brote de COVID-19 en la población y en el territorio chileno.

La Aduana Sanitaria se materializa en un recinto de parada obligatoria por la que deberán pasar todos quienes ingresen a una zona en que se aplique la medida.

Las Aduanas Sanitarias son habilitadas por las Seremis de Salud con personal de atención del organismo y resguardo y apoyo de las Fuerzas Armadas.

Las personas que quieran ingresar a alguna zona con Aduana Sanitaria , ya sea que vengan por vía terrestres, aérea o marítima, deberán someterse a un control de temperatura y responder las preguntas de la autoridad sanitaria, además de completar su Declaración Jurada para obtener su pasaporte sanitario.

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,059,992 61,508 145,904 2. España 236,899 24.275 132,929 3. Italia 203,591 27,682 71,252 4. Francia 166,420 24,087 48,228 5. Reino Unido 165,221 26,097 N/A 6. Alemania 161,197 6,405 12,400 7.Turquía 117,589 3,081 44,040 8. Rusia 99,399 972 10,286 9. Irán 93,657 5,957 73,791 10. China 82,858 4,643 77,578

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 79,361 5,511 34,132 2. Perú 33.931 943 9,179 3. Ecuador 24,258 871 1,557 4. Chile 14,885 216 8.057 5. Colombia 6,207 278 1,411 6. Argentina 4,285 214 1,192 7. Bolivia 1,053 55 110 8. Uruguay 625 15 394 9. Venezuela 329 10 142 10. Paraguay 239 9 102

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,059,991 61,508 145,904 Canadá 51,597 2,996 20,327 México 16,752 1,569 11,423 República Dominicana 6,652 293 1,228 Panamá 6,200 176 484 Cuba 1.467 58 617 Honduras 738 66 73 Costa Rica 713 6 323 Guatemala 557 16 62 El Salvador 377 9 106 Martinica 175 14 77 Guadalupe 149 12 82

Crisis del coronavirus en Chile

Este resultado aún no refleja la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, consignaron las autoridades.

"Estas cifras aún no reflejan los efectos del coronavirus, los que comenzarán a verse a partir de marzo y podrían intensificarse en meses siguientes", escribió en Twitter el ministro de Economía, Lucas Palacios.

Por su parte, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo en la emisora local Radio Pauta que es una cifra que "claramente" pone al país "en una situación compleja para enfrentar la pandemia" del coronavirus.

Las protestas contra la desigualdad y en demanda de mejores servicios público que estallaron en octubre en Chile, las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, han hecho mella en la economía, especialmente en el comercio y en el turismo.

La economía chilena cerró el año pasado con un crecimiento anual del 1,1 %, su menor dato en un década y lejos del 2,5 % pronosticado antes de las manifestaciones, que están actualmente en pausa por la pandemia del nuevo coronavirus.

Bono por Coronavirus Chile

Sebastián Piñera - como parte del Plan de Emergencia Económica - anunció el Bono COVID-19 que apoyarán a más de 2 millones de ciudadanos que necesitan un soporte económico ante la complicada situación. ¿Cuál es el monto? Entre 100 mil y 150 pesos chilenos. Será entregado en los próximos días.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono COVID-19?

El Gobierno de Chile entregará el BONO COVID-19 a las personas que no tengan las condiciones deproveer por sí solos o en grupo familiar la mantención y crianza de menores de 18 años y, también, para personas con discapacidades. Asimismo, las mujeres embarazadas podrán acceder al subsidio económico.

A) Madres

B) Padres

C) Guardadores o personas que hayan tomado a un menor

D)Personas naturales que tengan a su cargo a personas con discapacidad intelectual que vivan a sus expensas (de cualquier edad)

Debes ingresar de ingresar al sitio web del Instituto de Previsión Social (IPS) -https://www.ipsenlinea.cl/ ingresar tu número de RUT.

Medidas económicas para proteger a las familias de Chile por el impacto del COVID-19

El monto a entregarse por cada carga familiar registrada es de 50 mil pesos chilenos. Es decir, en promedio las familias podrían recibir entre 100 mil y 150 mil pesos. Sin embargo, la Sala de la Cámara de Diputados de Chile pidió el martes 24 de marzo al Gobierno que aumente su cantidad y que también extienda su vigencia.

Seremi de Salud Metropolitana

Dirección: Dieciocho 120, Santiago, Región Kmetropolitana.

Teléfono: +56 2 2576 7900

Rosa Oyarce, seremi de Salud

Rosa Ester Oyarce Suazo es una tecnóloga médica, académica y política chilena. Se desempeñaba como Seremi de Salud de la Región Metropolitana entre 2018 y 2020, cargo que también ejerció entre 2010 y 2013.

Gobierno de Chile

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirma nuevas cifras de infectados por coronavirus.

Ministerio de Salud de Chile

El Ministerio de Salud de Chile es el Ministerio de Estado cuyo objetivo es coordinar, mantener y organizar la atención de la salud de los chilenos. Actualmente está encabezado por Jaime Mañalich Muxi desde el 13 de junio de 2019.

¿Consultar con el RUT el Bono Mujer Trabajadora 2020?

El Bono al Trabajo a la Mujer (BTM) es un aporte monetario del Gobierno de Sebastián Piñera para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadores. Para postular a esta gracia tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener entre 25 y 59 años de edad (59 años con 11 meses).

- Estar incorporada en el Registro Social de Hogares (RSH). En caso de no estar registrada, puedes hacerlo fácilmente en www.registrosocial.gob.cl

- Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, según Registro Social de Hogares.

- No trabajar en una Institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.

En tiempo del coronavirus, se sugiere a las beneficiarias a BTM que eligieron la forma de pago "Efectivo", realizar el cambio a su Cuenta RUT u otro cuenta personal para recibir el pago a través de un depósito. ¡Ajá!

Línea de crédito COVID-19

El presidente Sebastián Piñera indicó un plan de emergencia económico para amortiguar los efectos negativos que tendrá el coronavirus sobre los empleos. Entre los aspectos centrales de esta estrategia se encuentran los montos de la Línea de crédito COVID-19 para capital de trabajo. Estos créditos tendrán una tasa de interés máxima real, que en las actuales circunstancias será 0%.

Bono coronavirus revisar con RUT

Descripción. CuentaRUT es una Cuenta Vista, que incluye una Tarjeta de Débito, con la que podrás acceder a los beneficios de administrar tu dinero en forma segura y moderna. El número de tu CuentaRUT es tu RUT sin dígito verificador.

Bono COVID-19 rut, consultar si soy beneficiario

