Colegios privados deberán devolver cuota de matricula a padres que no estén de acuerdo con clases virtuales

Coronavirus en el Perú. El Gobierno del presidente Martín Vizcarra publicó hoy en el diario El Peruano el Decreto Legislativo 1476 que establece medidas para garantizar la transparencia, protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en los colegios privados de educación básica, en el marco de las acciones para prevenir la propagación de la COVID-19.

La opinión de Vizcarra

Durante su más reciente pronunciamiento, el presidente Martín Vizcarra resaltó que las instituciones privadas no pueden realizar cobros de prestaciones que se dejaron de brindar.

"Lo que establece este decreto es la transparencia de la información, las entidades educativas privadas tienen que hacer una justificación del servicio que prestan", expresó el jefe de Estado.

"Tienen que hacer una justificación del costo de los servicios que prestan, tiene que ser público y transparente para los padres de familia", sentenció al respecto. El Decreto Legislativo sobre cobros de colegios privados

El Decreto Legislativo tiene por finalidad garantizar la transparencia de la información en la prestación de servicios brindados por instituciones educativas privadas, para que los/as usuarios/as de dichos servicios puedan tomar una decisión adecuada y oportuna sobre tales servicios; asimismo, busca cautelar la continuidad del servicio educativo no presencial en este tipo de instituciones educativas, en el marco de las acciones para prevenir la propagación de la COVID-19.

“Las instituciones educativas privadas no pueden cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como tampoco por nuevos conceptos que no se encuentren vinculados con la prestación del servicio educativo no presencial”, precisa la norma.

En un plazo no mayor a siete días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación del presente Decreto Legislativo, los colegios privados que brinden el servicio no presencial en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, comunican a sus usuarios/as, por correo electrónico o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su recepción, la existencia o no de una propuesta de modificación del contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo.

“Los/as usuarios/as y las instituciones educativas privadas se encuentran facultados para, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, evaluar y negociar la modificación del contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo considerando las prestaciones que se brindan de manera efectiva”, detalla el decreto.

De otro lado, señala que en un plazo no mayor a siete días calendario, las instituciones educativas privadas que brinden educación virtual (no presencial) "deben comunicar a los padres de familia, por correo electrónico o cualquier otro medio que permita comprobar su recepción, la existencia o no de una propuesta de modificación del contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo”.

Devolución de matrícula y boletas

Si los padres de familia no se encuentren de acuerdo con la propuesta de modificación del contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo, no la reciban, o la institución educativa privada les informe que no cuenta con esta, pueden resolver el contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo.

En este escenario, los colegios privados procederán a la devolución de la cuota de matrícula, de la cuota de ingreso y de las pensiones canceladas, de manera proporcional al tiempo de permanencia del estudiante, descontando las deudas pendientes si las hubiera, dentro del plazo máximo de treinta días calendario contados desde la resolución del contrato o del documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo, salvo condiciones distintas que acuerden las partes respecto del plazo de devolución.

Las instituciones educativas privadas no pueden obligar a los estudiantes y a sus padres a renunciar a la devolución de estos conceptos, “es nulo el pacto en contrario”, señala la norma.

La base para el cálculo de la devolución toma en cuenta en el caso de la cuota de ingreso, el tiempo de permanencia del estudiante en la institución educativa privada, contado desde el ingreso o la primera matrícula del estudiante a la institución educativa privada, y en el caso de la pensión y la matrícula, el servicio efectivamente brindado.