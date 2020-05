Emilia Drago se indigna al ver a heladero vendiendo en cuarentena y recibe ola de críticas [FOTO]

La popular actriz Emilia Drago cuestionó, a través de una publicación de Twitter, a un heladero que pasaba vendiendo por su calle en plena cuarentena, pero no se esperó que los internautas recriminaran su accionar y la calificaran de 'privilegiada'.

La cuarentena ha obligado a muchos peruanos a tener que dejar sus actividades diarias, entre ellas sus trabajos, sin embargo, a más de 50 días de aislamiento social, muchos de ellos se ven en la necesidad de salir a las calles para ganarse el pan de cada día.

Un heladero de una reconocida marca decidió salir a las calles para vender sus productos, dado el ya desvaneciente verano limeño aún hace apetecible un rico helado.

Pero esto no cayó en gracia a la actriz de 'Asu Mare', que al verlo pasar por la calle de su casa decidió tomarle una foto desde su balcón, tras lo cual la subió a Twitter y calificar de "¡íncreíble!" lo que acababa de ver.

"¡Increíble! Un heladero pasando por la puerta de mi casa. Ya nada tiene sentido. Nadie respeta. La calle está llena de gente. Nadie cuida", escribió Emilia Drago, quien actualmente se encuentra esperando su segundo hijo.

Sin embargo, muy lejos de que la gente acompañe su pensar y exprese su enfado por el incumplimiento de la cuarentena, los internautas que hicieron viral la publicación de Twitter la criticaron, pues consideraban que es fácil hablar desde la comodidad de su hogar.

Reacciones en Twitter

"Lima no es plana, Emilia. Sal de tu burbuja, probablemente ese heladero es el único trabajo que tiene para sacar adelante a su familia. Ahí lo veo con mascarilla y guantes, trata de protegerse y proteger a los demás"; "No sé pues Emilia, de repente no quiere morir de hambre. La gente tiene la rara costumbre de trabajar para comer, no sé si te han contado", son algunos de los comentarios en Twitter.