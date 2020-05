Bono Familiar Universal 760 soles: sigue lo detalles del Midis en Yo Me Quedo en Casa

Bono Familiar Universal 760 soles. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tienen como función primordial ayudar a las familias vulnerables que han sido afectadas durante el estado de emergencia causado por el coronavirus en el Perú. Asimismo, esta medida beneficiará a los 6.8 millones de familias que afrontan la pandemia de la COVID-19.

Cabe precisar que la plataforma web del Bono Familiar Universal de 760 soles aún no se ha publicado. En dicho sitio, deberán aparecer las familias que no recibieron el Bono 380 soles (Yo Me Quedo en Casa) y tampoco el Bono Independiente de 380 soles. Esto quiere decir que formarán parte de este último Bono brindado por el presidente de la nación.

"Para eso estamos diseñando una plataforma digital donde las personas podrán inscribirse con su nombre, su DNI y su hogar. Esa plataforma debe salir entre el 9 y 10 de mayo, para todas las personas que no se encuentren en las otras bases de datos", señaló Ariela Luna, ministra del Midis.

Asimismo, te brindamos todos los detalles y dudas que los usuarios tienen respecto al Bono Familiar Universal de 760 soles.

¿Cuándo saldrá el padrón de beneficiarios del Midis?

El padrón de beneficiarios que ofrece el Midis, saldrá el próximo 9 de mayo a nivel nacional.

¿Cuándo saldrá la plataforma virtual del Bono Familiar Universal?

La plataforma Bono Familiar Unviersall tiene previsto salir este sábado 9 de mayo

¿Qué es el empadronamiento del Bono Universal?

El presidente Martín Vizcarra dispuso a fines del mes de abril que más de 6.8 millones de peruanos se beneficiarán ante este Bono Familiar Universal. Es por ello, que el Midis armará un Gran Padrón COVID con información tomada del Censo Nacional realizado en el 2017 y del sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Familiar Universal?

Ingresar directamente a la página oficial de Bono Familiar Universal que saldrá el día de mañana 9 de mayo.

¿Dónde podré cobrar los 760 soles del Bono Universal?

1. Para saber si forma parte del Bono Universal Familiar, deberás ingresar a la página web yomequedoencasa.

2. Deberás colocar el número de DNI de la persona beneficiada y hacer click en el código capcha.



Luego, verás una ventana abierta en donde te mostrarán las 4 opciones de como la persona podrá cobrar el subsidio.



1. Depósito de cuenta: Podrás cobrar el monto destinado en una red de cajeros Multired del Banco de la Nación.



2. Billetera Tunki de Interbank: Este método lo podrás cobrar a través de cualquier cajero de GlobalNet.



3. Banca por celular: En este punto, el beneficiario deberá completar unos formularios con nombre completo, fecha, lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Minutos más tarde, le llegará un código a su celular para validar tu número.

3.1 En este punto, podrás crear tu clave nacional y habrás obtenido tu registro inmediato.

3.2 En la banca celular, podrás generar tu código de 5 dígitos para hacer efectivo tu subsidio.

4. Giro en ventanilla: En la última opción, podrás escoger el departamento, provincia, distrito, la agencia del banco asignado y el día más oportuno para poder cobrar el Bono Universal Familiar de 760 soles.