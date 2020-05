Abuelito que tuvo cáncer 4 veces venció al coronavirus a los 96 años y celebra bailando [VIDEO]

Facebook viral | Todo un guerrero. Un abuelito de 96 años que venció al cáncer cuatro veces se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues ahora logró ganarle la batalla al coronavirus. Su alegría fue registrada en un tierno video.

Ralph Albercia, es un carismático abuelito que a mediados de marzo dio positivo a la COVID 19 al igual que su esposa, Adelene, de 88 años, por pertenecer a la población de riesgo su situación era preocupante para la familia.

Ambos decidieron contar su historia en un reportaje para un programa de la cadena ABC 13, donde daban a conocer detalles de su lucha contra la enfermedad, confesando que al enterarse fue inevitable sentir miedo.

“Todo sucedió muy rápido, me dejó inconsciente y luego no recuerdo demasiado cuando me desmayé”, confesó Ralph, que ya antes había coqueteado con la muerte logrando vencer al cáncer en cuatro oportunidades.

Pero su alegría y amor hacía la vida lo llevaron a sacar fuerzas de todo su ser para enfrentarse a esta nueva enfermedad que hast ala fecha ya ha cobrado la vida de más de 200 mil personas en todo el mundo.

Por eso al enterarse que venció al coronavirus. una alegría invadió su cuerpo y realizó un tierno baile que no demoró en hacerse viral en las redes sociales como Facebook, donde recibió miles de comentarios elogiando su fuerza y amor por la vida.

“Bailar es una cosa que me mantiene en movimiento, jugando y bailando, disfrutando de la vida”, comentó el tierno abuelito de 96 años, que le da un rayito de esperanza a la humanidad.