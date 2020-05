Twitter ofrece a sus empleados “trabajar en casa por siempre” tras pandemia de coronavirus

Twitter no solo propone modificaciones tecnológicas en su plataforma, ahora alista un gran cambio que busca ayudar a sus empleados luego de la pandemia de coronavirus.

Al igual que la mayoría de empresas en el mundo, Twitter decidió impulsar el trabajo desde casa siempre y cuando cuenten con las herramientas adecuadas para cumplir con su labor. La medida busca evitar el contagio de COVID-19.

Sin embargo la enfermedad todavía no ha sido controlada, razón por la cual los ejecutivos de Twitter pretenden prolongar el trabajo remoto no solo hasta que el coronavirus ya no sea un peligro, sino que podría establecerse “por siempre”. Dependerá de cada persona y su rol.

“En caso nuestros empleados tengan un rol que les permita trabajar desde casa y quieren seguir esa línea por siempre, lo podemos hacer realidad”, expresó la página web de Twitter. Una decisión llamativa que incluso está dispuesta a cambios por parte de los empleados.

Y es que si los trabajadores deciden desarrollar sus actividades de forma presencial como antes de la pandemia lo podrán hacer probablemente recién desde septiembre. A partir de junio irán regresando algunos puestos de forma escalonada en las 35 oficinas que tienen en el mundo entre EE. UU., Inglaterra y Francia.

“Si no desean trabajar desde casa nuestras oficinas serán acogedoras y cálidas para todos siempre que consideremos seguro regresar. Además, se añadirán las precauciones que la actualidad requiere”, añade el comunicado. La modernidad de Twitter en todo aspecto.