Hombre infiel es descubierto tras no desactivar el bluetooth de su auto [VIDEO]

En TikTok se ha hecho viral un descuido que presagia un futuro negativo para el protagonista. La plataforma se ha convertido en una de las más populares en el último tiempo y una chica compartió la triste realidad con la que se topó en la relación con su pareja.

Tal como se puede observar en el corto video, una pareja se encontraba en un auto, al parecer escuchando música a través del bluetooth del vehículo, mientras estaban por las calles. Un detalle a tener en cuenta, pues provocó un desenlace inesperado.

El hombre no era fiel a su relación y fue contactado por su amante, pero estar junto a su pareja lo imposibilitaba de responder. Ante dicha circunstancia, decidió salir del auto para contestar con comodidad el audio que había recibido. ¿El plan perfecto, no?.

Sin embargo, nada es perfecto y esta persona se olvidó de un pequeño detalle: dejó conectado el bluetooth de su teléfono móvil con el del vehículo. Como es evidente, todo sonido reproducido sonará a través de los parlantes del carro y no por el celular.

El joven infiel trató de escuchar los mensajes que había recibido mientras su pareja grababa desde el auto. “Hola mi amor, ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué? ¿Sí nos vamos a ver hoy o no?”, se escuchó decir en el audio.

No obstante, no pudo recibir la comunicación, pero su pareja que esperaba en el carro sí lo hizo. Este hombre se sorprendió al no poder atender los audios que recibió y sus gestos fueron evidentes cuando lo grababan, pues parecía recordar la minucia que olvidó.

Se desconoce el final de la historia tras descubierto, pero la parte “ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado” -de la canción Negro y Azul que suena- indica algo negativo.