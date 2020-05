Retiro del 25 % AFP: cronograma para solicitar fondos en Prima, Integra, Profuturo y Habitat

Retiro del 25 % AFP Prima, Integra, Profuturo y Habitat. Los afiliados de las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán realizar, desde este lunes 18 de mayo, el retiro del 25 % de sus fondos para así poder solventar sus gastos durante el estado de emergencia por el coronavirus. La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) estableció el procedimiento operativo del trámite y también el respectivo cronograma de pagos (de acuerdo a la fecha designada por cada financiera) luego de que el Congreso del Perú aprobara la Ley N° 31017.

De esta forma las personas que tengas sus pensiones dentro de las financieras AFP: Prima, Habitat, Integra y Profuturo deberán seguir los siguientes pasos para poder presentar la solicitud y así no tener problemas al momento de retirar su dinero en las fechas programadas por la SBS.

¿Cómo presentar la solicitud para el retiro del 25 % de AFP?

Los clientes de cada AFP podrán hacer la solicitud, por única vez, a partir del lunes 18 de mayo.

¿Hasta cuando puedo registrar mi solicitud de retiro?

Esta forma de retiro tendrá una vigencia de 60 días calendario que serán contados a partir del día en que ingreso sus datos en la página web de la financiera.

¿Cuánto dinero puedo retirar de mi AFP?

Conforme a la ley 31017, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) señala que los afiliados solo pueden retirar hasta el 25 % del total de sus fondos acumulados AFP de su cuenta individual.

El monto mínimo corresponde a S/ 4.300, que es el valor de 1 UIT, mientras que el máximo será de S/ 12.900, la suma de 3 UIT.

Si la persona no tiene un fondo acumulado total, igual o menor de 1 UIT, podrá retirar el 100 % del dinero de su AFP.

¿Quiénes acceden al retiro de la AFP?

Todos los afiliados a las AFP que tengan saldo mayor a cero en su fondo.

Procedimiento de retiro de fondos AFP

SALDO DEL FONDO MONTO QUE PUEDE RETIRAR PLAZOS Y FORMAS DE PAGO Hasta S/ 4.300 Hasta S/ 4.300 (100 %) En sola 1 armada a 10 días de presentada la solicitud. De S/ 4.300 a S/ 17.200 S/ 4.300 50 % en un plazo máximo de 10 días de calendario después de presentada la solicitud.

50 % a los 30 días calendario del primer desembolso. De S/ 17.200 a S/ 51.600 Hasta 25 % Mayor a S/ 51.600 Hasta S/ 12.900

a) La presentación de la solicitud para el retiro podrá ser efectuada a partir del 18 de mayo, fecha en la que entra en vigencia el Reglamento Operativo de la SBS.

b) En un plazo máximo de 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud se debe entregar hasta el 50 % del monto requerido.

c) El 50 % restante se desembolsará dentro de los 30 días calendario siguientes al primer desembolso.

d) Los retiros extraordinarios efectuados durante el estado de emergencia se deducirán del monto total a retirar.

e) El afiliado mantendrá la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia en la medida que cuente con las aportaciones necesarias para acceder a una pensión con cobertura del seguro (cuatro aportes en los últimos ocho meses).

f) Los retiros podrán ser efectuados también por las personas que se encuentren en el extranjero, para lo cual las AFP deben establecer los protocolos correspondientes.

g) El 25 % destinado a la cobertura del primer inmueble o amortización del crédito hipotecario se determinará luego de haber deducido el retiro extraordinario.

h) Ten en cuenta que por Ley, los fondos retirados no son intangibles: si tienes alguna deuda, autorización de cargos (débito automático) con la entidad financiera en donde tienes tu cuenta, esta podrá aplicar la compensación de deuda u otro tipo de descuento.

Importante: Ten en cuenta que el punto "H" tiene una modificación que te la contaremos en el siguiente punto.

Si tengo deudas en mi banco, ¿podrán descontarme el dinero de mi AFP?

Sí. La SBS comunicó a la ciudadanía que el retiro del 25 % de libre disponibilidad de los fondos de las AFP no tiene carácter intangible, por lo que puede darse el caso que el banco receptor del depósito decida aplicar el cobro automático de alguna deuda o embargo judicial que mantenga el titular de la cuenta bancaria.

¿Cómo evitar que el banco te descuente el dinero retirado?

Sobre el punto anterior existe una salida positiva para los afiliados de AFP. La SBS recomienda decidir una cuenta bancaria libre de deudas. De esta manera tendrá todo el dinero retirado a su disposición.

¿Puedo retirar 2.000 soles de mi AFP y el 25 %?

El gobierno de Martín Vizcarra, como una de las primeras medidas para reducir el impacto económico contra el coronavirus, aprobó el Decreto de Urgencia 0-34 donde los afiliados cuentan con la opción de retirar el monto de S/ 2.000. Esta disposición aún se mantiene vigente por lo que será tu decisión si deseas cobrar ese dinero o el 25 % de la ley que promulgó el Congreso. Ambas no son excluyentes.

¿Qué pasa si ya retiré 2.000 soles y ahora quiero el 25 % de mi AFP?

Si ya cobraste los S/ 2.000 de tu AFP todavía tienes la posibilidad de acceder al retiro del 25 % sin ningún problema. No obstante, debes tener en cuenta que cuando hagas la solicitud del 25 % se te dará el valor total que corresponde menos los S/ 2.000 del retiro que ya tuviste acceso.

¿Qué pasa si no retiro el 25% de mi AFP?

Tus fondos no se verán afectados si no retiras el 25 % de tu AFP. La medida tiene un carácter extraordinario de auxilio económico para aquellas personas que no tienne otra opción para disponer de efectivo. Las financieras recomiendan no retirar el dinero y que lo mantengas depositado para que sea un ahorro personal al momento de jubilarse. Sin embargo, el manejo de fondos suele ser criticado.

Cronograma del retiro de hasta 25 % del AFP

Las cuatro financieras de AFP: Prima, Integra, Habitat y Profuturo deben presentar el primer grupo de clientes que podrán tener acceso a la solicitud del 25 % de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Cómo será el trámite del retiro del 25 % de AFP?

Será 100 % digital.

¿Cuál es el link para hacer la solicitud del retiro del 25 % de AFP?

Podrás hacer la solicitud en el siguiente enlace de la Asociación de AFP en el Perú: www.consultaretiroafp.pe

¿Qué pasa si no tengo una cuenta bancaria para retirar mi AFP?

Las AFP donde se encuentran los clientes afiliados deberán informar la fecha del nuevo proceso para que puedan presentar sus solicitudes. El retiro del 25 % de AFP tiene una vigencia de 60 días por lo que habrán más fechas de pago.

¿A qué hora puedo hacer la solicitud de mi AFP?

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Consulta Prima AFP

Prima AFP dará las fechas para que sus afiliados puedan hacer el retiro de hasta el 25 % de sus fondos. Más información en el sitio oficial.

Web Prima AFP

Teléfono: (01) 411-9191

Consulta AFP Integra

AFP Integra reveló una nueva fecha para cumplir con el cronograma del retiro del 25 % de fondos. La financiera pide a sus clientes a estar atentos a cualquier nuevo anuncio.

Web AFP Integra

Teléfono: (01) 5135050

Cronograma para retirar el 25 % en AFP Integra

Este es el cronograma para los afiliados al AFP Integra.

Consulta AFP Profuturo

AFP Profuturo dio a conocer la forma de hacer la solicitud del 25 % de AFP. También ofrece recomendaciones para las personas que no tienen cuenta bancaria.

Web AFP Profuturo

Teléfono: (01) 2152528

Cronograma para retirar el 25 % de AFP Profuturo

Este es el cronograma para los afiliados de AFP Profuturo.

Consulta AFP Habitat

AFP Habitat también siguió el mismo camino de las otras financieras presentando un nuevo cronograma con las fechas definitivas para que sus afiliados envíen la solicitud.

Web AFP Habitat

Teléfono: 01-230-2200

Cronograma para retirar el 25 % de AFP Habitat

Este es el cronograma para los afiliados de AFP Habitat.

¿Qué es la AFP?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son instituciones financieras privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio.

Las AFP fueron creadas en 1993 y operan dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el cual es supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

¿Cómo saber en qué AFP estoy?

Debes ingresar al siguiente enlace https://www2.sbs.gob.pe/afiliados/paginas/Consulta.aspx para verificar a qué AFP perteneces.

¿Cómo saber cuánto tengo en mi estado de cuenta de AFP?

Existen tres formas para verificar el dinero acumulados que tienes en tus fondos de AFP

ESTADO DE CUENTA. Cada cuatro meses debe llegar un documento correspondiente a la financiera AFP que pertenece a tu domicilio o correo electrónico. Si en caso no lo recibes debes llamar a tu AFP.

FORMA PRESENCIAL. Esta opción está prácticamente descartada debido a la situación que atraviesa el país por la COVID-19. En un día común podías dirigirte a la AFP más cercana para solicitar que te envíen los movimientos de tus fondos.

VÍA INTERNET. Ingresa al sitio web de tu AFP y genera la clave para que puedas tener acceso a tus fondos. Otra opción importante es descargando las aplicaciones de tu financiera.