Anciana con COVID-19 fue desalojada de su casa por nieto que le quiso quitar su bono [VIDEO]

Coronavirus en el Perú. En Facebook, una denuncia muy grave se ha dado a conocer por parte de ciudadanos que comentan un hecho desalmado ocurrido en Ate. Sucede que, en medio de la pandemia por la COVID-19, una anciana de 82 años viene sufriendo los estragos no solo de la enfermedad, sino también de la indolencia de uno de sus familiares.

La anciana de 82 años, que, además, fue diagnósticada con coronavirus en el Hospital de Ate, fue echada de su casa con todas sus cosas por su nieto, a quien no le importó la salud de la mujer de avanzada edad.

Ella contrajo el virus cuando trabajaba en un mercado cerca a su vivienda, y, luego de dar positivo fue puesta en cuarentena en el tercer piso del domicilio, sin embargo, cuando le tocó cobrar el segundo bono por parte del Estado, su nieto le exigió que se lo diera, y al tener la negativa, la echó de su casa.

El hombre fue enfrentado por uno de sus vecinos quien por medio de WhatsApp le increpó lo sucedido con la anciana, sin embargo, lejos de sentirse avergonzado por el hecho, el sujeto se mostró agresivo.

"La gente del barrio y yo estamos indignados por lo que has hecho, ¿por qué has desalojado a tu abuela?, no ves que es anciana y está enferma", comentó un vecino al WhatsApp del nieto.

El sujeto le respondió: "Mira hermano, la gente metiche como tú, me da risa. Quién (lisura) te crees para reclamarme eso. Habíamos quedado en que tenía que darme el segundo bono y si no aporta mejor que se vaya a la calle. No tengo para mis gastos. Saca la vuelta, no te metas. Sapo".

Coronavirus en Perú: casos de COVID-19 para hoy, domingo 17 de mayo

El Perú se encuentra en una etapa complicada, esto debido a la expansión de la COVID-19 en territorio nacional. A pesar que el presidente Martín Vizcarra anunció que la curva de infectados con la enfermedad había llegado a su límite y comenzaría el descenso, esto aún no se ve reflejado en las cifras.

De acuerdo a ello, a continuación te detallamos la cantidad de casos: