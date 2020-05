AFP Integra [Retiro del 25 %]: pasos para retirar dinero con tu DNI

AFP Integra publicó el último sábado las recomendaciones que deben seguir aquellas personas que estén afiliadas a este fondo de pensiones. Los peruanos podrán realizar el retiro correspondiente del 25 % de dicha entidad. En esa línea, en sus redes sociales indicaron que a partir del 18 de mayo iniciarán el registro de solicitud solo los que tengan una cuenta bancaria personal en soles, no mancomunada.

Ante ello, aquellos afiliados podrán hacer el retiro por única vez y en un plazo máximo de 60 días de los montos indicados por ley: S/ 4.300 hasta S/ 12.900. Esto beneficiaría a millones de trabajadores que han sido afectados por el estado de emergencia dictado por el gobierno encabezado por Martín Vizcarra.

Por otra parte, señaló detalladamente los días en que será entregado el dinero, en donde se verificará el último número de tu DNI para saber qué fecha tendrás que hacer el retiro asignado por AFP Integra. Asimismo, deberás ingresar a la página www.consultaretiroafp.pe

De acuerdo a lo que indica este sistema de pensiones, podrás hacer tu registro en las siguientes entidades financieras: Banbif, Banco de la Nación, BBVA, BCP, Interbank, Pichincha, Scotiabank, Caja Huancayo, Banco de Comercio, Caja Arequipa, Banco Falabella, Caja Sullana o Banco GNB.

¿Cuál es el procedimiento de la SBS para retirar el 25 % de AFP?

Según la cuenta oficial de la SBS, el procedimiento correspondiente para aquel usuario que esté afiliado a cualquier AFP es el siguiente:

La cuenta de aportes obligatorios que administran las AFP tiene condición de intangible por Ley, ya que su destino es brindar protección al momento de la jubilación.

Sin embargo, cuando se opta por la libre disponibilidad y se retira de la cuenta individual, pierde dicha protección.

Los retiros extraordinarios dictados por los Decretos de Urgencia N.° 034 y N.° 038 cuentan con una disposición expresa que preservan su condición de intangible tras salir de la cuenta de AFP. La Ley N.° 31017 no lo establece así.

Algunas cuentas del sistema financiero tienen cargos automáticos como pago de deudas, embargos judiciales, entre otros.

Por ello, los afiliados bajo la Ley N.° 31017, deben considerar este factor al decidir en qué cuenta se va a depositar.

¿Cómo retirar el 25 % de mi AFP Integra?

Una vez que el afiliado mande una solicitud a su AFP para retirar hasta el 25 % de sus fondos, las Administradoras de Fondos de Pensiones entregarán el 50 % del monto solicitado dentro de los 10 días calendario siguientes de presentada la solicitud. No obstante, el saldo restante del 50 % estará en disposición dentro de los siguientes 30 días calendario.

¿Quiénes pueden retirar el 25 % del AFP?

Según la ley establecida todos los aportantes del Sistema Privado de Pensiones pueden retirar el 25 % de sus fondos, con un saldo mínimo de S/ 4.300 y máximo de S/ 12.900 tras el estado de emergencia que sacude a nuestro país.

¿Cuándo puedo cobrar mis fondos de AFP?

Según la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros, AFP) se sostendrá en dos partes para hacer el cobro correspondiente de los afiliados. Debes seguir estas recomendaciones.

El 50 % en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentada la solicitud.

El 50 % restante a los 30 días calendario computados a partir del primer desembolso.

Consulta retiro AFP Integra: teléfono

Para cualquier duda o consulta que tengas deberás llamar 513 5050 (Lima) o al 0800 40110 (Provincias).

¿Cómo saber en qué AFP estoy afiliado?

Si te sucede que no recuerdas o no sabes en qué AFP te encuentras, no te preocupes. Para este tipo de problemas deberás ingresar inmediatamente la página web de la SBS. La información que vas a necesitar son tus datos personales (número de DNI o nombre completo).

¿Dónde puedo consultar si estoy en la AFP?

Para ello tendrás que revisar tu estado de cuenta. Suscríbete al envío mensual por email desde la página web. Esto aplica para cualquier sistema de pensiones. Además, puedes descargar las aplicaciones que se encuentran en AppStore o PlayStore.

Cronograma del retiro AFP Integra

AFP Integra comunicó a sus aportantes mediante sus redes sociales oficiales el procedimiento correspondiente para retirar el 25 % de sus fondos. Asimismo, la metodología que se implementó es que los afiliados deberán consultar con el último dígito de su DNI para saber en qué fecha se hará el retiro. Revisa el calendario a continuación.

¿Puedo retirar 2.000 soles de mi AFP y además el 25 %?

El gobierno de Martín Vizcarra, como una de las primeras medidas para reducir el impacto económico contra el coronavirus, aprobó el Decreto de Urgencia 0-34 donde los afiliados cuentan con la opción de retirar el monto de S/ 2.000. Esta disposición aún se mantiene vigente por lo que será tu decisión si deseas cobrar ese dinero o el 25 % de la ley que promulgó el Congreso. Ambas no son excluyentes.

¿Qué pasa si no retiro el 25 % de mi AFP?

Si no tienes la necesidad de hacer el retiro correspondiente de tu AFP, la recomendación principal es que se mantenga depositado. Cabe precisar que esta medida se creó básicamente para personas que necesiten el dinero durante el estado de emergencia que se vive en el Perú.

¿Hasta cuándo puedo solicitar el retiro del 25 % de mi AFP?

La fecha límite para solicitar el retiro del 25 % de tu AFP es hasta el 11 de julio del presente año. Además, tendrás que seguir los pasos a la entidad que estas afiliada para realizar dicho trámite.

¿Qué es la AFP?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son un grupo de financieras privadas cuyo fin es la de administrar los fondos de pensiones de las cuentas personales de sus clientes con el fin de asegurar una pensión para casos de jubilación, invalidez, sobrevivencia y también gastos de sepelio, según el portal de la Asociación de la AFP en el Perú.