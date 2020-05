Coronavirus en Perú: profesor nominado al 'Nobel de Educación' camina 10 km diarios para brindar clases

En tiempos de cuarentena debido al coronavirus, las redes sociales y los medios de comunicación están sirviendo, más que nunca, para conocer increíbles historias de vida. Por ejemplo, la de Gerson Ames, quien contra todo obstáculo destaca por su labor de profesor en Huancavelica.

Gerson Ames Gaspar camina 10 kilómetros diariamente para llegar a cada uno de los hogares de sus alumnos, quienes no cuentan con las herramientas tecnológicas para acceder a la plataforma 'Aprendo en Casa'.

"Debemos entender que hay estudiantes que no tienen televisor, radio ni celular, y si tienen, no cuentan con saldo, entonces no se le puede enviar audios ni videos", expresó Ames Gaspar, egresado de la Facultad de Educación de la Universidad San Marcos, a Latina Noticias.

De acuerdo a Gerson Ames, una pizarra, un plumón, un parlante y las ganas de enseñar son suficientes para realizar la clase del día. El docente, ganador de premios como 'Maestro Excelencia' y 'Maestro que deja huella', también aseguró que toma las medidas necesarias para evitar el contagio por COVID-19.

"Es una educación a delivery que tiene un protocolo. El estudiante sale a la puerta de su casa, yo voy con la pizarra, mantengo una distancia de dos metros y se le brinda lo que el Ministerio de Educación propone a través del ‘Aprendo en Casa'", explicó Gaspar.

En tanto, no es la primera vez que Gerson Ames resalta por su trabajo en el sistema educativo. Pues, a finales del 2019, fue nominado al premio The Global Teacher Prize, considerado el 'Nobel de la Educación', por crear el método de matemáticas 'Ruwaspa Yachani'.