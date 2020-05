Mayra Goñi hace fuerte descargo tras ser acosada por hombre que le mostró su miembro viril

Instagram | El acoso es condenable por donde se lo vea. En esta oportunidad, lamentablemente Mayra Goñi fue víctima de un presunto acosador, quien aprovechando la buena fe de la actriz, ingresó a la transmisión compartida en vivo que suele hacer con sus fanáticos, y le mostró sus partes íntimas ante el desconcierto de la cantante.

El hecho rápidamente fue compartido por seguidores de la actriz, hasta que su nombre fue viral en diferentes redes sociales. Algunos apoyaban y se solidarizaban con Mayra, sin embargo, hubieron otros varios quienes solo se burlaron del hecho y lo normalizaron.

Hasta el momento, la actriz no se había pronunciado por el lamentable hecho, sin embargo, dejó el silencio de lado y salió a agradecer las muestras de solidaridad que sus fanáticos han tenido con ella.

"Hola. Quería hacer este video para agradecer a las personas que están tomándose el tiempo de mandarme mensajes super positivos -la mayoría- a las autoridades que me están ayudando a encontrar a este acosador", inició la actriz.

Además de ello, aclaró que hay dos tipos de personas; quienes la apoyan y quienes lo toman a la broman y normalizan el acto: "Hay gente positiva pero también hay gente negativa. Hay quienes creen que esto se está exagerando, se está agrandando y no es para tanto. Hoy puedo ser yo, mañana pueden ser ustedes, no necesariamente mayores de edad".

"Esta vez me tocó tener que pasar por esto (acoso) en vivo, no solamente fue una falta de respeto hacia mí sino también para todas las personas que estuvieron conectadas y no eligieron vivir ese momento tan incómodo, Dios sabe y no estuvo conectada una menor de edad por ahí", continuó.

"Hay personas que me indigna saber su forma de pensar, vivir en una sociedad así, que crean que esto es normal, que justifiquen el acoso, que digan 'ay Mayra, pero quién te manda pues a hacer estas transmisiones' o también 'por qué te pones esa ropa pues, muy apretada' o 'por qué te pones a bailar'; dejen de justificar a esos enfermos", añadió la actriz refiriéndose a sus haters.

"Agradezco el apoyo que me están brindando las autoridades, yo voy a dar el ejemplo, para que estos acosadores no se sigan saliendo con la suya. Vamos a dar con el paradero de este enfermo, vamos a rastrear para llegar a su dirección", concluyó.