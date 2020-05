Juliana Oxenford se hizo un cerquillo y sorprende con los resultados que obtuvo [VIDEO]

Juliana Oxenford mantiene una gran relación con el público gracias al programa de noticias que conduce en ATV, aunque también se caracteriza por compartir algunas ocurrencias a través de sus redes sociales. La periodista suele hacer uso de Instagram para contar su día a día.

Los seguidores quedaron encantados con las habilidades para el canto y la curiosa carcajada que muestra Juliana Oxenford sin ruborizarse, pero estas no han sido sus únicas experiencias graciosas que compartió. Ahora, la conductora de Al estilo Juliana también decidió hacer las veces de estilista.

A través de sus historias en Instagram, la periodista reveló que intentó hacer un cambio a su peinado, aunque se arrepintió durante el proceso. “Quiero contarles que en la pausa del programa del lunes decidí cortarme el pelo”, relató Juliana Oxenford.

“Vino Anita, quien me peina todos los días, y como mi cabello está muy pesado aquí (adelante) decidí hacerme el cerquillo. Luego, llegué a mi casa y me lo corté más. Miren lo que me he hecho”, añadió la periodista entre risas, mientras su equipo de trabajo también se divertía con la escena.

“Me corté el pelo en la pausa, pero no está feo. Casi no se nota”, replicó Juliana Oxenford mientras se arreglaba. El corte que se realizó al final no fue tan notorio para el público por el peinado que tiene. Al final, no falló como Janet Barboza en su momento.

Juliana Oxenford será madre por segunda vez

Juliana Oxenford también compartió hace algunos días la buena noticia que alegró a ella y a su pareja: se convertirá en madre por segunda vez. “Y de pronto, la vida te regala más vida. Ya son poco más de cuatro meses así que...se tenía que decir y se dijo. María tendrá un hermanito”, reveló en Instagram.