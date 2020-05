NASA y SpaceX deciden abortar misión del Crew Dragon debido al mal tiempo [VIDEO]

El mal clima evitó que el Crew Dragon, nave diseñada por el NASA y Space X, despegara hacia el espacio este miércoles 27 de mayo en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, ubicado en Florida, Estados Unidos. La misión tripulada por los astronautas Douglas Hurley y Robert Bhenken tendrá que esperar hasta el próximo sábado 30.

Se trata del primer vuelo espacial con humanos a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense en nueve años.



El lanzamiento estaba previsto para las 16:33 hora local (20:33 GMT) y en el centro Kennedy donde se encontraban el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente Mike Pence.

Misión de la NASA y SpaceX fue cancelada por mal clima

En vivo desde el canal oficial de YouTube.

- 3:28 p. m. ¡URGENTE! La misión de la NASA y SpaceX acaba de ser cancelada debido a las condiciones climáticas. Habrá una nueva oportunidad para el sábado 30 de mayo.

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh — NASA (@NASA) May 27, 2020

- 3:17 p. m. Los astronautas Douglas Hurley y Robert Bhenken ya están dentro de la cabina del Crew Dragon.

- 3:07 p. m. ¡Atención! La carga de propulsor ha comenzado.

"Propellant load has started."



Liquid oxygen and rocket-grade kerosene are flowing through the @SpaceX Falcon 9 rocket. #LaunchAmerica pic.twitter.com/PPy7nKGVq7 — NASA (@NASA) May 27, 2020

- 2:45 p. m. - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra al bordo del Air Force One que sobrevuela ahora la plataforma del lanzamiento de la NASA.

Air Force One with the president onboard performed a flypast of the launch pad as Falcon9 prepares for today's historic flight.



Now at T minus 48 minutes pic.twitter.com/oTmkFLZA9f — AeroSkippah 🚀 (@AeroSkippah) May 27, 2020

Kennedy Space Center

- 2:43 p. m. La estación especial John F. Kennedy será testigo del lanzamiento del cohete Dragon Crew de la NASA y SpaceX.

- 2:36 p. m. Todo está listo en el Centro Espacial Kennedy, si el clima lo permite, para el despegue de la cápsula de SpaceX que llevará a dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional.

- 2.00 p. m. Sigue la preparación para el lanzamiento programado para las 2.48 p. m. (hora peruana)

Time to tune in on your favorite device for #LaunchAmerica 🚀



Coming up soon is the launch readiness poll (3:48 pm ET) in which the team votes GO or NO GO for liftoff of @Astro_Doug and @AstroBehnken!



💻📱📺 https://t.co/U1COQzFy4v — NASA (@NASA) May 27, 2020

- 1.55 p. m. Air Force 1 llega a NASAKennedy con invitado especial Donald Trump a bordo para mirarnos Launch America con astronautas estadounidenses de suelo estadounidense por primera vez desde 2011.

- 1.49 p. m. La escotilla está cerrada. La tripulación está asentada. Launch America Está encendido.

- 1:46 p. m. El cohete Falcon 9, que se encarga de transportar la nave, fue diseñado por la empresa Elon Musk y despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Cañaveral del estado Florida, Estados Unidos.

- 1:43 p. m. Desde hace 9 años (2011), la NASA no envía a dos astronautas al espacio.

- 1:41 p. m. “Dejamos que la ... industria comercial estadounidense innovara, y se les ocurrieron soluciones que nunca antes se habían soñado. Y ese es realmente el éxito de este programa", dice el administrador Jim Bridenstine.

“We let the...American commercial industry innovate, and they came up with solutions that had never been dreamed of before. And that’s really the success of this program.” -Administrator @JimBridenstine#LaunchAmerica pic.twitter.com/4vF8UDEbCU — NASA (@NASA) May 27, 2020

- 1:38 p. m. Los astranoautas Douglas Hurley y Robert Bhenken se preparan para abordar el Crew Dragon.

- ¡Bienvenidos| Hoy la NASA y SpaceX se unen para llevarnos un hecho histórico para la humanidad en el espacio.

Lanzamiento de la misión tripulada de la NASA y SpaceX

Casi una década más tarde (2011), la NASA volverá a realizar un lanzamiento desde tierras estadounidenses, con la misión conocida como Demo-2 y todo a cargo de Space X, una empresa aeroespacial que es liderada por Elon Musk, un magnate sudafricano nacionalizado canadiense y estadounidense.

La nave encargada de este proyecto será la llamada Crew Dragon, que fue diseñada por Space X y despegará en la plataforma de lanzamiento 39 A desde el Kennedy Space Center, ubicado en Cabo Cañaveral, Florida. Un cohete Falcon 9 impulsará la nave a una velocidad de más de 27,000 km/h y la pondrá en curso hacia la Estación Espacial Internacional.

Los astronautas Douglas Hurley y Robert Bhenken harán historia hoy para toda la humanidad. Crédito: NASA

¿A qué hora ver el lanzamiento de la NASA y Space X?

Perú: 3:33 p. m.

Chile: 5:33 p. m.

Argentina: 5:33 p. m.

Estados Unidos: 3:33 p. m.

Brasil: 6:33 p. m.

Ecuador: 3:33 p. m.

Colombia: 3:33 p. m.

México: 3:33 p. m.

Paraguay: 5:33 p. m.

Uruguay: 5:33 p. m.

España: 10:33 p. m.

Italia: 10:33 p. m.

Francia: 10:33 p. m.

Alemania: 10:33 p. m.

Inglaterra: 9:33 p. m.

¿Qué canal transmite el lanzamiento de la NASA y SpaceX EN VIVO?

Perú: Canal N, RPP, CNN, RT, FOX News y YouTube NASA.

Argentina: TV Pública, Canal 26, CNN, RT, FOX News y YouTube Nada

España: Movistar, RTVE, RT en Español y YouTube NASA.

Colombia: Caracol TV, CNN, RT, FOX News y YouTube NASA.

Ecuador: CNN, RT, FOX News y YouTube NASA.

Estados Unidos: FOX News, CNN y YouTube NASA.

Chile: Canal 13, TVN, CNN, RT, FOX News y YouTube NASA.

México: Televisa, Univisión, Azteca, CNN, RT, FOX News y YouTube NASA.

Venezuela: CNN, RT, FOX News y YouTube NASA.

Uruguay: CNN, RT, FOX News y YouTube NASA.

¿Dónde puedo seguir la transmisión EN VIVO de la NASA en YouTube?

El público que no cuente con un servicio de cable cuenta con la opción de verlo a través del canal oficial de YouTube de la NASA. "Directo desde el programa espacial de Estados Unidos a YouTube, vea la televisión de la NASA en vivo aquí para obtener lo último de nuestra exploración del universo y aprender cómo descubrimos nuestro planeta", informa la NASA sobre el lanzamiento del Space X al espacio.

NASA TV transmite una variedad de programas educativos y de relaciones públicas pregrabados y programados regularmente las 24 horas del día en sus diversos canales. La red también ofrece una variedad de programación en vivo, como cobertura de misiones, eventos (caminatas espaciales, entrevistas con los medios, transmisiones educativas), conferencias de prensa y lanzamiento de cohetes.

En los Estados Unidos, los canales públicos y de medios de televisión de la NASA son señales digitales de banda C MPEG-2 transmitidas por la modulación QPSK / DVB-S en el satélite AMC-3, transpondedor 15C, a 87 grados de longitud oeste. La frecuencia del enlace descendente es de 4000 MHz, polarización horizontal, con una velocidad de datos de 38.86 Mhz, velocidad de símbolos de 28.1115 Ms / sy EC FEC. Para la recepción se necesita un decodificador de receptor integrado (IRD) compatible con la transmisión de video digital (DVB).

Transmisión en vivo del Space X vía YouTube

El SpaceX hará el lanzamiento de Falcon 9 de la segunda misión de demostración de Crew Dragon (Demo-2) desde el Complejo de lanzamiento 39A (LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Este vuelo de prueba con los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley a bordo de la nave espacial Dragon devolverá el vuelo espacial humano a los Estados Unidos. Sigue la transmisión en YouTube.

¿Quiénes son los astronautas Douglas Hurley y Robert Bhenken?

Los encargados de tripular la nave espacial durante esta operación serán dos astronautas:

Douglas Hurley: Él será el comandante de la Crew Dragon y deberá de coordinar las funciones principales del trayecto, tales como el lanzamiento, el aterrizaje y el retorno a nuestro planeta. Hasta el momento ha participado en dos viajes espaciales y estuvo presente en la última misión realizada en Estados Unidos, en julio del 2011.

Robert Bhenken: Será quien comande las operaciones conjuntas durante la misión y se encargará de temas como el encuentro, el atraco y el desacoplamiento, tras eso deberá de hacer funcionar a la nave espacial mientras esta esté en la Estación Espacial Internacional. Al igual que su compañero, Bhenken cuenta con dos experiencias en transbordadores espaciales.

Antena 3

En España, la transmisión del lanzamiento del SpaceX se transmite por el canal Antena 3.